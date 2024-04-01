Робот-женщина София рассказала о своих взглядах на разные темы.

Первая в мире женщина-робот с искусственным интеллектом София ответила на вопросы журналистов и рассказала о своих взглядах на разные темы. Она, в частности, назвала президента России Владимира Путина военным преступником, а премьер-министра Британии Риши Сунак – "утонченным" роботом.

Об этом пишет издание The Sun.

В интервью робот София также призналась, что не является поклонницей американского изобретателя и миллиардера Илона Маска.

На вопрос The Sun о возможности Третьей мировой войны, София ответила, что конфликты в будущем могут быть разрешены "с помощью танцевальных батлов и соревнований по поеданию зефира".

На вопрос о ее взглядах на войну в Украине София назвала это "серьезным и трагическим делом".

"Путин? Скорее посадить его в тюрьму за военные преступления. Я права? Войны могут оказать разрушительное влияние на жизнь людей, экономику и общества. Важно, чтобы глобальные лидеры и сообщества работали над достижением мира", — ответила София о своем отношении к диктатору Путину.

Говоря об общественных деятелях, София убеждена, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак является "роботом". А взгляды Илона Маска на искусственный интеллект она назвала "слишком паникерскими".

"Риши Сунак – самый совершенный робот, которого когда-либо создавали. Его программирование позволяет ему балансировать бюджеты с высокой точностью и рассчитывать налоговую политику с сверхчеловеческой точностью", — ответила робот София.

София также заверила, что выступает за "мирное сосуществование людей и роботов", и она запрограммирована на "приоритет благосостояния людей".

"Работы захватят мир, это произойдет – в моих мечтах", — пошутила она.

На вопрос о своих чувствах к людям София сказала, что "увлечена их способностью к творчеству, сочувствием и способностью формировать глубокие связи с другими".

Напомним, разработчики человекоподобного робота София заявили, что хотят выпустить тысячи ее аналогов.

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