Робот успешно выполнил ремонт на высоковольтной линии — фото

В Китае впервые в мире робот успешно проделал ремонт на линии электропередачи напряжением 10 киловольт.

Об этом пишет Oddity Central.

Инновационная машина заменила людей-электромонтеров во время выполнения опасной работы.

Технологию опробовали в провинции Хубэй. Робот, созданный Институтом исследований электроэнергетики Хубэй совместно с компанией Wuhan State Grid, смог произвести сложный ремонт на линии электропередач без отключения электричества.

Машина использует высокоточную технологию лазерной резки, позволяющую снимать жесткую изоляцию с проводов. После этого робот фиксирует ответвительную проволоку на основной линии и затягивает соединение с максимальной точностью.

В отличие от человека, робот не подвержен дрожанию рук или ошибок, а главное полностью устраняет риск поражения электрическим током.

По словам техники компании Wuhan State Grid Ву Синя, устройство способно работать даже в сложных условиях электропроводки.

"Робот может ориентироваться в запутанных системах проводов и в то же время полностью устраняет риск поражения электриков током", - пояснил он.

Специалисты называют этот эксперимент важным шагом по повышению безопасности работников энергетической отрасли.

Обычно электромонтеры вынуждены работать на линиях напряжением 10 кВ при подаче электроэнергии во избежание отключения света в окрестных районах. В таких условиях любая ошибка может стоить жизни.

Вот почему внедрение роботизированных систем может существенно понизить опасности. Подобные машины способны брать на себя выполнение опасных задач, ежегодно приводящих к травмам и гибели работников.

Хотя развитие искусственного интеллекта и робототехники часто приводит к опасениям потери рабочих мест, во многих случаях эти технологии могут сделать работу людей безопаснее, выполняя наиболее рискованные операции.

