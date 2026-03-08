- Дата публикации
-
Категория
Наука и IT
Робот успешно выполнил ремонт на высоковольтной линии — фото
Инновационная машина способна работать с проводами и делать сложные операции без риска для людей.
В Китае впервые в мире робот успешно проделал ремонт на линии электропередачи напряжением 10 киловольт.
Об этом пишет Oddity Central.
Инновационная машина заменила людей-электромонтеров во время выполнения опасной работы.
Технологию опробовали в провинции Хубэй. Робот, созданный Институтом исследований электроэнергетики Хубэй совместно с компанией Wuhan State Grid, смог произвести сложный ремонт на линии электропередач без отключения электричества.
Машина использует высокоточную технологию лазерной резки, позволяющую снимать жесткую изоляцию с проводов. После этого робот фиксирует ответвительную проволоку на основной линии и затягивает соединение с максимальной точностью.
В отличие от человека, робот не подвержен дрожанию рук или ошибок, а главное полностью устраняет риск поражения электрическим током.
По словам техники компании Wuhan State Grid Ву Синя, устройство способно работать даже в сложных условиях электропроводки.
"Робот может ориентироваться в запутанных системах проводов и в то же время полностью устраняет риск поражения электриков током", - пояснил он.
Специалисты называют этот эксперимент важным шагом по повышению безопасности работников энергетической отрасли.
Обычно электромонтеры вынуждены работать на линиях напряжением 10 кВ при подаче электроэнергии во избежание отключения света в окрестных районах. В таких условиях любая ошибка может стоить жизни.
Вот почему внедрение роботизированных систем может существенно понизить опасности. Подобные машины способны брать на себя выполнение опасных задач, ежегодно приводящих к травмам и гибели работников.
Хотя развитие искусственного интеллекта и робототехники часто приводит к опасениям потери рабочих мест, во многих случаях эти технологии могут сделать работу людей безопаснее, выполняя наиболее рискованные операции.
