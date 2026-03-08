ТСН в социальных сетях

Робот-электрик

Робот-электрик / © odditycentral.com

Наука и IT
294
2 мин
Робот-электрик

Робот успешно выполнил ремонт на высоковольтной линии — фото

Инновационная машина способна работать с проводами и делать сложные операции без риска для людей.

Юлия Шолудько

В Китае впервые в мире робот успешно проделал ремонт на линии электропередачи напряжением 10 киловольт.

Об этом пишет Oddity Central.

Инновационная машина заменила людей-электромонтеров во время выполнения опасной работы.

Технологию опробовали в провинции Хубэй. Робот, созданный Институтом исследований электроэнергетики Хубэй совместно с компанией Wuhan State Grid, смог произвести сложный ремонт на линии электропередач без отключения электричества.

Машина использует высокоточную технологию лазерной резки, позволяющую снимать жесткую изоляцию с проводов. После этого робот фиксирует ответвительную проволоку на основной линии и затягивает соединение с максимальной точностью.

В отличие от человека, робот не подвержен дрожанию рук или ошибок, а главное полностью устраняет риск поражения электрическим током.

Робот-электрик / © odditycentral.com

Робот-электрик / © odditycentral.com

По словам техники компании Wuhan State Grid Ву Синя, устройство способно работать даже в сложных условиях электропроводки.

"Робот может ориентироваться в запутанных системах проводов и в то же время полностью устраняет риск поражения электриков током", - пояснил он.

Специалисты называют этот эксперимент важным шагом по повышению безопасности работников энергетической отрасли.

Обычно электромонтеры вынуждены работать на линиях напряжением 10 кВ при подаче электроэнергии во избежание отключения света в окрестных районах. В таких условиях любая ошибка может стоить жизни.

Робот-электрик / © odditycentral.com

Робот-электрик / © odditycentral.com

Вот почему внедрение роботизированных систем может существенно понизить опасности. Подобные машины способны брать на себя выполнение опасных задач, ежегодно приводящих к травмам и гибели работников.

Хотя развитие искусственного интеллекта и робототехники часто приводит к опасениям потери рабочих мест, во многих случаях эти технологии могут сделать работу людей безопаснее, выполняя наиболее рискованные операции.

Напомним, робот нашел на дне моря уникальное "сокровище" времен Второй мировой войны.

