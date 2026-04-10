Роботизированные собаки: в США создали новых поводырей для людей с инвалидностью

Робот-поводырь

Реклама

Исследователи Бингемтонского университета решили, что собаки-поводыри уже не столь актуальны, поэтому решили создать работа-поводыря. Они представили роботизированную собаку-поводыря, которая должна помогать людям с инвалидностью не только передвигаться без опасности, но и создавать с ними полноценную вербальную связь.

Об этом стало известно из опубликованного исследования.

В США создали роботизированную собаку-поводыря

Вспомогательная робототехника — это направление в классической робототехнике, которое работает на благополучие людей с инвалидностью. Ученые создали работа-поводыря, который может не только помогать ориентироваться, но и говорить с людьми, имеющими нарушения зрения.

Реклама

Четвероногий робот теперь может говорить и устанавливать контакт с людьми, что улучшает пространственное восприятие людьми с инвалидностью.

Робот-поводырь работает на диалоговой системе, которая использует языки программирования для вербализации навигационных планов и сцен.

В исследовании сравнили, что стандартная собака-поводырь в среднем знает 20 команд. Роботизированная собака имеет встроенную языковую модель GPT-4, поэтому понимает сложные запросы и может давать подробные ответы хозяину.

«Например, когда оператор говорит: „Я хочу пить“, языковая модель должна предложить доступные варианты, и сказать: „На этом этаже есть автомат с водой и фонтанчик“, определять предпочтения оператора после предоставления дополнительной информации: „Чтобы добраться до фонтанчика, нужно пройти длинный коридор и войти в кухню“», — обїясняют разработчики.

Реклама

Роботизированные собаки-поводыри устанавливают план перед началом движения и комментируют все действия по маршруту. Также новейшая собака-поводырь может самостоятельно составлять несколько вариантов маршрута, рассчитывать время на дорогу, озвучивать человеку все, что есть вокруг.

Пользователи, на которых проходило тестирование роботизированной собаки-поводыря, сообщили о крайне положительном опыте, ведь они с легкостью добрались до пунктов назначения.

Они добавили, что комментирование помех и обстановки вокруг делает передвижение более простым и безопасным.

Сейчас роботы-поводыри работают на дальние расстояния только в закрытых помещениях. Команда разработчиков планирует развивать технологию, чтобы люди с инвалидностью могли передвигаться с помощью роботизированных собак и на длинные расстояния в городах со сложными маршрутами.

Реклама

Разработчики также объясняют, что разведение и обучение собак, чтобы они могли стать поводырями, очень дорогостоящий и долгий процесс. Особенно учитывая, что только половина собак успешно завершает обучение. Поэтому они решили использовать роботов с языковыми моделями, которые могут существенно приблизить комфорт людей с нарушениями зрения.

Что известно о собаках-поводырях

Чаще всего собаками-поводырями выбирают такие породы: лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка. Собак берут на обучение еще маленькими. Обучение собаки-поводыря может длиться до двух лет.

Однако не всем четвероногим удается его пройти. Поводырями могут стать только те собаки, которые не имеют проблем с характером и поведением и полностью овладели необходимым спектром команд.

Главными минусами живых собак-поводырей являются:

Реклама