Родился первый в мире ребенок, зачатый роботом с искусственным интеллектом

Младенец / © Фото из открытых источников

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В Мексике на свет появился первый в мире ребенок, зачатый роботом, вводящим сперму.

Об этом пишет Daily Star.

40-летняя мама малыша пыталась забеременеть с помощью ЭКО, и, наконец, исследователи привлекли ее к уникальной процедуре с применением искусственного интеллекта (ИИ). Обычно одним из методов ЭКО является интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ИКСИ), когда одна сперматозоидная клетка вводится в зрелые яйцеклетки в лабораторной посуде.

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Этот метод был популярен для ЭКО с момента его разработки в 1990-х годах, поскольку в случаях мужского бесплодия он означает, что сперматозоидам не нужно плавать, чтобы достичь яйцеклетки. Образовавшийся эмбрион можно имплантировать в матку.

Альтернативным методом оплодотворения яйцеклеток, но менее точным и менее успешным, является смешивание яйцеклеток со сперматозоидами в лабораторной посуде. Однако интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов может быть неудачной из-за человеческих ошибок.

Процедуры ИКСИ, предусматривающие индивидуальное введение сперматозоидов в яйцеклетки, проводятся вручную квалифицированными эмбриологами с помощью микроинъекционных систем. Исследования показали, что результаты работы эмбриологов, проводимых ИКСИ, могут существенно отличаться.

Жак Коэн из биотехнологической компании Conceivable Life Sciences в Нью-Йорке рассказал New Scientist: «Они иногда устают и отвлекаются, как и все люди большинства профессий, поэтому случаются ошибки, которые могут снизить шансы на оплодотворение и рождение».

Учитывая это, доктор Коэн и его коллеги разработали аппарат, который может выполнять 23 ключевых шага, необходимых для стандартной процедуры интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов. Затем он управляется самостоятельно посредством искусственного интеллекта или нажатием кнопки.

Машина использует модель искусственного интеллекта для отбора здоровых сперматозоидов для оплодотворения на основе их внешнего вида, а затем облегчает забор сперматозоидов, обездвиживая их после отсечения хвостиков. Затем сперматозоиды вводят в уже собранные яйцеклетки.

Ведущий инженер, профессор Херардо Мендисабаль-Руис, сказал: «Благодаря ИИ система автономно отбирает сперматозоиды и точно иммобилизует их среднюю часть с помощью лазера, готового к инъекции — выполняя этот быстрый и точный процесс с уровнем точности, выходящей за рамки человеческих возможностей.

ИИ помещает сперматозоид в инъекционную пипетку и вводит его в яйцеклетку. Этот тип системы ИКСИ является единственной системой, автоматизирующей каждый шаг процедуры микроинъекции, а последующие этапы обработки и отбора сперматозоидов выполняет искусственный интеллект.

Доктор Коэн отметил, что автоматизация процесса ИКСИ «являет собой трансформационное решение, обещающее повысить точность, эффективность и обеспечить стабильность результатов». Это снимает нагрузку с эмбриологов и уменьшает вариабельность результатов у людей.

Исследователи обнаружили женщину, которую направили на лечение донорскими яйцеклетками в клинику ЭКО в Гвадалахаре, Мексика, после предыдущей неудачной попытки ЭКО. У нее были проблемы с выработкой яйцеклеток, поэтому была использована донорская яйцеклетка, поскольку сперма ее партнера не могла плавать должным образом.

Пять яйцеклеток были оплодотворены с помощью автоматизированного ИКСИ, а три служили контролем с помощью стандартного ручного ИКСИ. Ученые управляли машиной дистанционно из клиники Гвадалахары и Нью-Йорка и давали команды через цифровой интерфейс для выполнения каждого из 23 этапов микроинъекций каждой яйцеклетки.

Вся процедура заняла в среднем 9 минут 56 секунд на одну яйцеклетку — немного дольше, чем ручная процедура ИКСИ из-за ее экспериментального характера. Но профессор Мендисабаль-Руис добавил, что они «надеются значительно сократить время процедуры».

Четыре из пяти инъекционных яйцеклеток в автоматизированной системе достигли нормального оплодотворения и все три в контрольной группе с ручным введением. В то время как один из эмбрионов, полученных с помощью искусственного интеллекта, был помещен в матку женщины, но он не развился.

Второй случай завершился рождением здорового мальчика. Джойс Харпер из Университетского колледжа Лондона сообщила, что для того, чтобы установить, приводит ли этот новый подход к более успешным родам, необходимы более масштабные исследования, в которых случайным образом распределяются пары для прохождения автоматизированной или ручной процедуры ИКСИ.

Автоматизированное ЭКО также вряд ли будет широко использоваться на данный момент из-за его высокой стоимости, поскольку оно гораздо дороже, добавила она. Но доктор Коэн отметил, что стоимость процедуры, вероятно, снизится, поскольку метод будет совершенствоваться со временем.

Напомним, в Великобритании родился первый ребенок после трансплантации матки.