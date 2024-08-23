Родственник тираннозавра с бровями на голове: обнаружен новый вид хищных динозавров

Палеонтологи обнаружили новый вид хищных динозавров, обитавших в Центральной Азии 165 млн лет назад. Они считают, что динозавр, получивший название Alpkarakush kyrgyzicus, был дальним родственником тираннозавра.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Ученые оценили рост Alpkarakush kyrgyzicus примерно в 9 метров. К тероподу относится и известный тираннозавр, а потому ученые предположили, что Alpkarakush kyrgyzicus является дальним родственником этого хищного динозавра.

Одной из самых впечатляющих особенностей обнаруженного хищного динозавра есть необычные, похожие на брови кости, которые находятся у глаз. Ученые предполагают, что эти костные выступы заканчивались рогами.

Напомним, в экспозиции Музея естественной истории в Лос-Анджелесе появился новый экземпляр. Это динозавр, являющийся не только представителем нового вида, но и единственным динозавром на планете, кости которого были окрашены в зеленый цвет.

Также ученые выяснили, что астероид-убийца, 66 миллионов лет назад уничтоживший динозавров, прилетел на планету из-за Юпитера.

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