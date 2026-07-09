Рог единорога и челюсти-капкан: в Сахаре откопали причудливого динозавра-рыбачку

Спинозавра, найденного в пустыне Сахара, назвали «адской цаплей»

Реклама

Международная команда исследователей раскопала в центре пустыни Сахара окаменелости ранее неизвестного вида гигантского хищного динозавра . Эта уникальная находка полностью меняет представление науки о месте жительства и стиле охоты огромных ящеров.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Как охотилась «адская цапля»

Новый хищник получил научное название Spinosaurus mirabilis. Он жил в меловом периоде, примерно 95 миллионов лет назад. Длина этого монстра достигала 12 метров. Это лишь второй официально признанный вид спинозавра с 1915 года, когда был открыт первый родственник.

Реклама

Палеонтолог Пол Серено сравнил динозавра с огромной цаплей. Ящер просто заходил в воду на своих крепких лапах и хватал рыбу.

«Я подозреваю, что это животное ловило рыбу преимущественно в воде глубиной около одного метра, хотя оно было достаточно большим, чтобы стоять в двухметровой воде и не уплывать», — объяснил ученый.

Интересно и строение челюсти животного. В отличие от других хищников этот динозавр имел переплетенные зубы. Его верхний и нижний ряды скользили друг между другом и торчали наружу. Это идеальный механизм для крепкого захвата очень скользкой добычи, а не для разрыва кусков мяса.

Гребень в форме меча

Главное отличие нового вида – огромный костяной гребень на макушке. По форме он напоминает короткий изогнутый меч с широким кончиком. Предыдущий известный вид спинозавров имел лишь низкий выступ на морде.

Реклама

В ноябре 2019 года палеонтолог Даниэль Видаль первым заметил странную кость, торчащую из песка. Сначала она показалась ему обычным позвонком, но потом ученый сравнил ее с рогом единорога. Когда команда вернулась на место раскопок в 2022 году, они обнаружили еще два таких гребня и фрагменты челюстей. Это окончательно доказало, что перед ними совершенно новый вид.

Гребень динозавра был покрыт кератином. Из этого же материала состоят человеческие ногти и волосы. Сама кость была сплошной и очень хрупкой, поэтому хищник точно не мог сразиться ею с другими динозаврами.

Поиски иглы в стоге сена

Ранее учёные находили останки спинозавров преимущественно вблизи древних морей и считали, что эти животные плавали в открытом океане. Тем не менее, новые кости откопали в африканской стране Нигер. Это на расстоянии от 500 до 1000 км от ближайшего древнего морского берега. Тогда здесь протекали пресные реки и росли густые леса.

Вообще, поиски в этом регионе начались благодаря старому документу. В 1950-х годах французский геолог Юг Фор обнаружил там зуб динозавра. Пол Серено решил отправиться туда, хотя сам называл эту идею поиском иглы в стоге сена.

Реклама

Сейчас эта местность (Дженгеби) – это сухая и бесплодная пустыня. Местные племена туарегов называют ее «Сирог Тагат», что дословно переводится как «ни воды, ни козы».

Команда из двадцати специалистов работала в тяжелейших пустынных условиях. Кроме «адской цапли» они откопали останки гигантских травоядных титанозавров, хищных кархародонтозавров и древних рыб. Ученые настолько обрадовались этой уникальной находке, что прямо посреди Сахары заживили ноутбук от солнечных батарей и сразу создали первую 3D-модель найденного черепа.

Напомним, ученые зашли неожиданное объяснение, почему на самом деле не существовало морских динозавров . Эти древние животные так и не смогли полностью адаптироваться к жизни в морских глубинах, чему помешала их анатомия.

Новости партнеров