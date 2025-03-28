"Рога дьявола": увидят ли украинцы уникальное явление 29 марта

29 марта состоится первое частичное солнечное затмение 2025 года / © Associated Press

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29 марта произойдут два необычных явления. Луна достигнет перигея, то есть ближайшей точки к Земле, обычно это явление известно как супер Луна, поскольку спутник нашей планеты кажется больше, чем обычно. Но 29 марта перигей будет совпадать с новолунием — к Земле будет обращена ночная сторона Луны.

В результате Солнце будет закрыто не полностью и у него появятся рога. Такие затмения известны как “рога дьявола”.

По данным ресурса Time and Date, жители нашей страны смогут увидеть явление только отчасти. Тень Луны закроет небольшую часть диска Солнца. В то же время наблюдать затмение можно будет только в западных и северных областях.

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Так, в Ужгороде будет видно, как тень Луны закрыла 1,86% диска Солнца, во Львове – 2,06%, в Ивано-Франковске – 0,85%, в Луцке – 2,26%, в Тернополе – 0,96%, в Ровно – 1,62%, в Хмельницком – 0,3.

Ранее сообщалось о том, что 29 марта – это финал весеннего “коридора затмений”, который длится с 14 по 29 марта. В это время стираются привычные пределы, возникает неразбериха в целях, усиливаются эмоциональные колебания. Люди могут чувствовать усталость, бессонницу или наоборот – странный прилив сил, тревогу или неожиданное прозрение.