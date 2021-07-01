Рога или шипы на теле усложняли процесс: ученые выяснили, как спаривались динозавры

Рога или шипы на теле усложняли процесс: ученые выяснили, как спаривались динозавры

Ученые считают, что некоторые физические особенности ящеров служили для привлечения партнера.

Вопрос, как спаривались динозавры, волнует палеонтологов. Эксперты предлагают довольно причудливые гипотезы того, как размножались самые большие ящеры Земли.

Динозавры населяли нашу планету в течение 150 млн лет, пока не вымерли около 66 миллионов лет назад. Эти животные очень отличались в размерах и виде, но поскольку они существовали так долго, они явно успешно размножались.

Об этом пишет издание BBC.

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Но для этого партнерам нужно было буквально "слиться" друг с другом.

Динозавры, которые передвигались на двух ногах, должны были как-то балансировать в течение полового акта. Исследователи считают, что, например, тираннозавр мог держаться за спину самки своими крохотными верхними конечностями.

Есть гипотеза, что эти динозавры спаривались, как правило, на мелководье, ведь в воде легче удерживать равновесие.

Однако другие эксперты отмечают, что если животные могли выдержать вес своего тела, то они вполне могли устоять и во время недолгого акта спаривания. Хвост самка диплодока, очевидно, отводила в сторону, так же как это делают крокодилы, а самец прижимался к ней с другой стороны.

Некоторые физические особенности могли служить для привлечения партнера и отпугивания конкурентов. Воротник вокруг головы, рога и длинные шеи динозавры могли использовать во время ухаживания.

Такие "украшения" динозавры могли использовать для селекции. Длинная шея брахиозавров, наверное, помогала им в битвах с конкурентами.

А рогатые ящеры, например, пахиринозавр, бились своими рогами, как это делают их потомки - бараны и олени.

Напомним, следы одного из последних динозавров, которые бродили в Великобритании 110 млн лет назад, были обнаружены недалеко от белых скал Дувра.

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