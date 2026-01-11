Рогатые шлемы – вымысел?: что на самом деле мы знаем о викингах

Изображение шлемов викингов / © Shutterstock

За последний век викингов часто изображали с многочисленными историческими неточностями. Их представляли как исключительно мужское, очень жестокое и однородное общество – и, конечно же, с легендарными рогатыми шлемами. На самом же деле реальная история викингов гораздо сложнее и менее театральна. И так – рогатые шлемы существовали, но сами викинги их не носили.

Об этом говорится в материале Discover Magazine.

Викинги были мореплавателями из скандинавских народов, которые в раннем Средневековье исследовали новые земли, совершали набеги и военные походы в Европе и за ее пределами. Они достались Исландии, Гренландии и даже Ньюфаундленду в Северной Америке. В то же время викинги не были единственным народом – это была смесь разных северогерманских племен.

"Слово "викинг" означало скорее вид деятельности, а не этническую принадлежность", - объясняет научный сотрудник Института археологии, охраны памятников и истории при Университете Осло Колин Коннорс.

По его словам, жители Скандинавии того времени не называли себя викингами – так называли морских пиратов, совершавших набеги.

"Это было скорее обозначение профессии", - добавляет исследователь.

Мифы о жестокости викингов

Хотя скандинавы имели репутацию воинственных, они не были более жестокими, чем другие народы своего времени. Насилие было характерно для всей Европы раннего Средневековья.

"Утверждение, что викинги были особенно жестокими, - это миф", - отмечает Коннорс.

Подобным образом преувеличены и представления об их исключительном военном мастерстве. Они не только побеждали, но и терпели поражение и массовые гибели. Причина негативного образа кроется в источниках: большинство описаний приступов викингов оставили христианские монахи – именно те, кто чаще всего становился жертвами набегов.

Для христианского мира гибель монаха от рук язычников означала мученичество, что делало такие события особенно значимыми для хроник. Именно поэтому преступления викингов фиксировались чаще, чем насилие других христианских народов.

Женщины в мире викингов

Общество викингов было патриархальным, что соответствовало духу эры. В то же время, женщины имели больше прав, чем во многих других европейских культурах. Они могли владеть и наследовать имущество, управлять хозяйствами и фермами.

Однако женщины не допускались к руководящим должностям и не могли представлять себя в суде. Что касается участия в войнах, то считается, что женщины обычно не были воинами. Хотя в журнале Antiquity описано по меньшей мере одно захоронение женщины-воина, ученые предостерегают от однозначных выводов: известно лишь, что погребенное лицо было женщиной с точки зрения генетики.

Это еще один пример того, как современные представления часто накладываются на прошлое, формируя образы, далекие от реальности.

Откуда взялись рогатые шлемы

Самый популярный миф о викингах – рогатые шлемы – не имеет археологического подтверждения. Единственный найденный шлем эпохи викингов представляет собой металлический головной убор с защитой для глаз и без рогов.

Происхождение этого образа ведет к XIX веку. В 1876 году во время постановки оперного цикла Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" художник по костюмам Карл Эмиль Деплер использовал рогатые шлемы, вдохновившись головными уборами коренных народов Северной Америки. Сценический образ оказался столь ярким, что закрепился в массовой культуре.

Именно поэтому и сегодня рогатые шлемы остаются неотъемлемым атрибутом викингов на карнавалах, в фильмах и попкультуре – хотя к настоящей истории они не имеют никакого отношения.

