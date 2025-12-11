Тихо Браге / © Общественное достояние

Датский астроном Тихо Браге, чьи сверхточные наблюдения легли в основу открытий Иоганнеса Кеплера, умер при трагических обстоятельствах. Во время торжественного ужина при дворе императора Рудольфа II в Праге в октябре 1601 года ученому стало плохо — он не мог покинуть стол из-за строгого этикета, что в конечном итоге привело к острому осложнению и фатальным последствиям.

Свидетели описывали, что после нескольких часов пира Браге уже не мог сдерживать боль. Мочевой пузырь не опорожнялся, а по возвращении домой состояние стремительно ухудшилось. По записям его помощников, астроном несколько дней боролся с лихорадкой, бредом и острым нарушением мочеиспускания — признаками, которые сейчас объясняют разрывом пузыря или тяжелой урологической инфекцией.

В Праге сразу распространялись слухи: от версий об отравлении до предположений об опасных лечебных средствах. Однако эксгумация 2010 и 2012 годов полностью отвергла эти теории — анализ останков не показал смертельных доз ртути. Ученые подтвердили: смерть скорее всего наступила из-за урологической недостаточности, что соответствует описанным симптомам.

Браге до последних часов просил ученика Иоганнеса Кеплера не дать пропасть его труду жизни. Впоследствии именно эти результаты — самые точные до появления телескопов — стали основой законов движения планет.

Личность Браге была не менее яркой, чем его научное наследие. Он носил искусственное металлическое переносицу после дуэли с братом, а в замке содержал прирученного лося, который погиб после падения с лестницы, перепив пива. Во время исследования останков археологи также установили, что ученый имел ожирение и признаки болезни DISH — состояния, которое вызывает срастание позвонков. По мнению исследователей, это заболевание, хотя и не было основной причиной смерти, могло усложнять его общее состояние в последние дни.

