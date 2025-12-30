Роскошное захоронение и страшная смерть: кто на самом деле убил палеолитического "Принца"

"Принц". Фото: Лоренцо Донцелли/CC0 1.0

Исследователи выяснили, что юноша из известного захоронения в пещере Арене-Кандиде на севере Италии пережил несколько дней тяжких мучений после атаки крупного хищника. Анализ костей показал: лицо и грудную клетку ему разорвал сильный зверь, вероятнее всего — медведь.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Захоронение, найденное еще в 1942 году и датированное периодом 27 900-27 300 лет назад, давно считалось одним из самых богатых граветтских захоронений. Рядом со скелетом археологи обнаружили сотни раковин, резные рога, подвески из слоновой кости мамонта и кремневый клинок, который трактовался как символ высокого статуса. Именно поэтому подростка прозвали «Принцем».

Однако новое исследование смещает акценты. Повторный осмотр останков показал масштабные травмы: разрушенную ключицу, пробитую челюсть, многочисленные переломы черепа, зубов и шейных позвонков, а также прокол малоберцовой кости. Ученые отмечают, что картина повреждений напоминает последствия современных ДТП, но для палеолита более вероятное объяснение — нападение крупного животного.

Специалисты отвергали другие версии: нет характерных для падения с высоты переломов рук и ног, а межличностное насилие вряд ли вызвало бы такие масштабные разрушения челюсти и плечевого пояса. Учитывая фауну того времени, нападение мог совершить бурый или пещерный медведь, реже — леопард или пещерный лев. Однако именно медведи обычно оставляют подобные следы.

Наиболее поразительной стала другая деталь: кости содержат признаки раннего заживления. Это означает, что подросток прожил еще два-три дня после нападения, несмотря на ужасные травмы. Медведь, вероятно, не задел жизненно важные сосуды, поэтому смерть наступила позже — из-за внутреннего кровотечения, повреждения мозга или отказа органов.

Исследователи предполагают, что именно этот драматический эпизод мог стать причиной чрезмерно роскошного захоронения. Вместо признака высокого социального статуса оно могло быть ритуальной реакцией сообщества на «исключительные события» — попыткой символически завершить трагедию.

Эту версию поддерживает и другое наблюдение: пышные граветтские захоронения часто принадлежали людям с необычными травмами или увечьями. Ученые считают, что такие обряды выполняли роль ритуального «признания» и сдерживания событий, которые сильно поразили древнее сообщество.

