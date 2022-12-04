Россия хочет хакерскими атаками подорвать работу по поставке оружия Украине — Microsoft

Также Россия будет проводить кибератаки на гражданскую инфраструктуру.

Россия будет усиливать свои кибератаки против украинской критической инфраструктуры и власти, чтобы воспрепятствовать гуманитарной и военной поддержке.

Такое мнение высказал генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс.

Он уверен, что Россия хочет использовать пробелы в международной поддержке Украины, чтобы взорвать усилия коалиции, поставляющие ВСУ вооружение и другую помощь.

Например, они пытаются расшатать тему повышения цен на энергоносители в странах Европы. Хотя пока усилия России пока не обладают серьезным эффектом, Москва будет пытаться усилить эту тактику в будущем.

Также хакеры могут атаковать критическую инфраструктуру, как они это делали в 20214 году.

"После аннексии Крыма Россией в 2014 году IRIDIUM (хакерская группировка — ред.) начала серию зимних операций против украинских поставщиков электроэнергии, отключив электроэнергию для сотен тысяч граждан в 2015 и 2016 годах", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали сайты Ватикана после критики России Папой.

Также мы информировали, что украинские хакеры сломали российское кабельное телевидение и запустили на нем оригинальное "поздравление" от имени ВСУ с Днем ракетных войск и артиллерии РФ.

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