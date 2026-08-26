Россия снова провалилась в космосе: спутники «Рассвет» начали падать на Землю

Российский спутник Рассвет

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Ни один из 16 спутников российской программы «Рассвет» из второй партии запуска не поднялся выше 360 км. Это примерно на 200 км ниже высоты, которых достигла первая группа на аналогичном этапе.

Как пишет RussianSpaceWeb, вторую партию спутников запустили 19 июля.

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Согласно данным слежения, в период с конца июля по начало августа девять спутников второй группы начали выполнять маневры для выхода на орбиту. В тот момент их высоты составляли от 313 до 332 км.

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Это примерно на 200 км ниже показателей первой группы спутников за аналогичный период после запуска.

В отчете говорится, что девять активных спутников второй группы начали маневрировать раньше после запуска, чем аппараты первой партии.

В то же время остальные спутники либо постепенно теряли высоту, не выполняя маневров, либо их маневров оказалось недостаточно, чтобы компенсировать падение орбиты из-за трения о верхние слои атмосферы.

Наблюдения свидетельствуют, что к 5 августа 2026 г. 11 спутников второй группы заметно поднимались.

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Однако к концу августа еще три аппарата пресекли попытки увеличить высоту. После этого орбиты начали медленно снижаться, оставаясь на высотах от 310 до 330 км.

В то же время, два спутника из второй российской партии «Рассвет» начали опускаться в атмосферу, так и не выполнив маневров для выхода на стабильную орбиту.

По состоянию на конец августа они уже опустились ниже 300 км и, похоже, находились по пути к сходу с орбиты и дальнейшему разрушению в атмосфере.

Издание Defence Blog отмечает, что это уже второй случай, когда спутники комплекса «Рассвет» не смогли выйти на стабильную орбиту.

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Первый потерянный спутник «Рассвет», обозначенный как Объект 4, вошел в атмосферу 6 июня. Он не выполнил ни одного маневра после запуска 23 марта, что явилось первой подтвержденной потерей в рамках этой программы.

Ранее сообщалось, что попытка России построить собственный аналог Starlink оказалась под угрозой из-за одного скрытого факта, который в Москве предпочли бы не афишировать.

Мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему российский «Рассвет» может стать проблемой для Украины.

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