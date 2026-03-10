Российские хакеры атакуют Signal и WhatsApp: как взламывают аккаунты

Как взламывают Signal и WhatsApp / © Reuters

Российские хакеры совершают масштабную кампанию против популярных мессенджеров Signal и WhatsApp. Несмотря на то, что эти сервисы считаются одними из самых безопасных благодаря сквозному шифрованию, злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей.

Эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов объяснил это в эфире «Киев 24» после сообщений разведывательных служб Нидерландов.

По его словам, сломать сам мессенджер достаточно сложно. Сообщения в таких сервисах шифруются и хранятся только на устройствах пользователей.

«Взламывают обычно не сам мессенджер, а устройство. Сообщения сохраняются только на телефоне или планшете, поэтому злоумышленникам необходимо получить доступ к нему. К примеру, заставить человека добавить новое устройство, на которое начнут дублироваться сообщения», — отметил эксперт.

Самая распространенная схема хакеров

По словам эксперта, одна из самых распространенных хакерских схем — социальная инженерия, когда пользователя обманом убеждают подключить постороннее устройство к своему аккаунту.

Также фиксировались случаи атак на Signal среди украинских военных. В частности, злоумышленники использовали специальные боты, которые помогали получить доступ к аккаунтам.

Павел Белоусов и другие эксперты отмечают, что в большинстве случаев причиной взлома становится невнимательность или недостаточная осведомленность пользователей, а не уязвимость самих мессенджеров.

Специалисты советуют внимательно проверять сообщения со ссылками, не подключать неизвестные устройства к аккаунтам и использовать дополнительные средства защиты во избежание потери доступа к своим чатам.

Ранее речь шла о том, что в Украине может появиться государственный мессенджер. Ведь, в частности, Telegram является наиболее опасным мессенджером, где чаще всего ломают аккаунты и процветает мошенничество.

Тем временем в России полностью заблокировали работу WhatsApp. Российские средства массовой пропаганды начали жаловаться на то, что домен сервиса удалили из DNS Роскомнадзора.