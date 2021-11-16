Российские военные подтвердили, что сбили советский спутник во время космических испытаний

В России уверяют, что фрагменты спутника не представляют угрозы для МКС.
Российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д", находившегося на орбите с 1982 года.
Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября в результате "успешно проведенных" испытаний. В российском оборонном ведомстве уверяют, что фрагменты спутника не представляют угрозы.
"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", — заявили в Минобороны РФ.
Указывается, что фрагменты внесли "в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся".
Между тем, в "Роскосмосе" заявили о контроле обстановки на орбите для защиты МКС.
Ранее космическое командование США заявило, что Россия во время испытания противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг.
В то же время, американские военные отмечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.
Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность для астронавтов и космонавтов на МКС".
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