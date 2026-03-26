Рождение детей во Вселенной: ученые выяснили, можно ли зачать в невесомости

Зачатие в космосе затруднено

Идея рождения человека за пределами Земли становится все более актуальной на фоне планов освоения Луны и Марса. Однако новое исследование показало: зачатие в космосе может оказаться гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Об этом говорится в материале dailymail со ссылкой на ученых из Университета Аделаиды.

Они установили, что в условиях микрогравитации сперматозоиды теряют способность правильно ориентироваться, что существенно снижает шансы на оплодотворение.

По словам автора исследования доктора Николь Макферсон, гравитация играет ключевую роль в «навигации» сперматозоидов в репродуктивной среде.

Мы впервые доказали, что гравитация является важным фактором для способности сперматозоидов двигаться в направлении яйцеклетки. В условиях микрогравитации гораздо меньше клеток находят правильный путь», — объяснила она.

Как проводили исследования

В рамках эксперимента ученые использовали образцы спермы человека, а также животных (мышей и свиней), которые поместили в специальную установку, имитирующую невесомость.

Сперматозоиды проходили через лабиринт, воспроизводящий женский репродуктивный тракт. В результате они гораздо чаще «терялись», чем в обычных условиях.

Моделирование показало:

количество успешных оплодотворений уменьшилось до 30%;

уже через 4-6 часов в микрогравитации эффективность резко падала;

продолжительное пребывание в таких условиях может задерживать развитие эмбриона.

Более того, в некоторых случаях уменьшалось количество клеток, необходимых для формирования плода на ранних этапах.

Несмотря на сложности, исследователи обнаружили потенциальный способ частично компенсировать негативное влияние невесомости. Добавление гормона прогестерона помогло сперматозоидам лучше ориентироваться.

Вероятно, это связано с тем, что этот гормон естественно выделяется яйцеклеткой и служит своеобразным сигналом-навигатором.

Секс и беременность во Вселенной

Эксперты отмечают, что физически половой акт во Вселенной возможен, однако сопровождается рядом трудностей — от снижения либидо до проблем с физиологией.

Наибольшие риски связаны именно с беременностью. Воздействие радиации и микрогравитации на развитие плода до сих пор недостаточно изучено, а некоторые исследования указывают на риск врожденных аномалий.

Несмотря на вызовы, ученые не исключают, что размножение в космосе в будущем станет возможным. В новом исследовании часть эмбрионов все же развивалась нормально даже в сложных условиях.

Ученые отмечают: понимание влияния микрогравитации на репродукцию критически важно для долговременных космических миссий и создания колоний на других планетах.

В частности, в ближайшие десятилетия человечество планирует возвращение на Луну и первые пилотируемые миссии на Марс, поэтому вопрос рождения детей вне Земли уже переходит из теории в практическую плоскость.

