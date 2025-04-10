"Розовая Луна" в апреле 2025 года: когда и как увидеть явление

Розовая Луна / © ТСН.ua

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В ночь на 12 апреля на небе появится первая весенняя полная Луна, известная как «Розовая». Он засияет рядом с яркой звездой Спикой, создавая поразительное зрелище.

Об этом сообщило издание Livescience.

Несмотря на название, Луна не обязательно будет розовой — ее цвет зависит от атмосферных условий, поэтому она может выглядеть золотистой или даже оранжевой, особенно во время восхода.

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Когда и как смотреть?

Полная Луна достигнет пика в 3:22 (по киевскому времени) 13 апреля, но лучший момент для наблюдения — это ее восход во время сумерков, когда она находится низко над горизонтом и приобретает теплые оттенки. В Северной Америке можно заметить, как вблизи нее сияет Спика, а в Южном полушарии Луна даже закроет эту звезду.

Название связано не с цветом, а с весенними цветами — флоксами, расцветающими в это время и имеющими нежный розовый оттенок. Кроме того, именно эта Луна определяет дату Пасхи: в 2025 году праздник приходится на 20 апреля.

На этот раз Луна будет «микролуной» — она будет находиться на максимальном расстоянии от Земли, поэтому будет казаться немного меньше обычного. Не упустите это волшебное событие! Следующая полная Луна, известная как «Цветочная», появится уже 12 мая.

Напомним, астероид, испугавший человечество, может столкнуться с Луной.