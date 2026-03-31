Розовые камни выдали тайну Антарктиды: что нашли подо льдом континента

Розовые камни. Фото: Nature Communications Earth & Environment

На первый взгляд Антарктида выглядит как сплошной ледниковый щит, однако ключевые процессы происходят под его поверхностью — там, где лед взаимодействует с породами, водой и осадком. Именно эта зона определяет скорость движения ледников и их реакцию на изменения климата.

Недавно ученые из Британской антарктической службы (BAS) выяснили происхождение необычных розовых валунов, разбросанных среди темных вулканических пород в горах Гудзон. С помощью анализа радиоактивного распада минералов исследователи установили, что эти граниты образовались около 175 миллионов лет назад — в юрский период.

Впрочем, сами валуны не соответствовали геологии местности, что указывало на их перемещение. Разгадку удалось найти благодаря аэрогеофизическим исследованиям. Самолеты с гравитационными датчиками зафиксировали под ледником Пайн-Айленд мощный сигнал, который обнаружил скрытое гранитное образование.

Речь идет о массиве примерно 100 километров в ширину и до семи километров в толщину. Он расположен глубоко под ледником и оставался неизвестным в течение миллионов лет.

По словам геофизика BAS Тома Джордана, именно розовые валуны стали ключом к открытию этого подземного массива. Они оказались обломками гранитного слоя, которые ледник перенес на значительное расстояние.

Исследователи установили, что во время последнего ледникового периода ледник Пайн-Айленд был значительно толще и мощнее. Он вырывал породы с подстилающей поверхности и переносил их к горам Гудзон, где они остались после таяния льда.

Полученные данные позволяют точнее восстановить историю движения ледника и усовершенствовать климатические модели. Это особенно важно, поскольку ледник Пайн-Айленд является одним из самых быстро тающих в Западной Антарктиде и существенно влияет на глобальный уровень моря.

Кроме того, тип породы под ледником напрямую влияет на его поведение. Гранит может создавать дополнительное трение и замедлять движение льда, тогда как наличие воды под ним — наоборот ускоряет скольжение.

Как отмечают исследователи, сочетание геологического анализа образцов и геофизических измерений позволило создать более точную «карту подо льдом». Это поможет лучше прогнозировать изменения ледникового щита и их последствия для прибрежных территорий.

