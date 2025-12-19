Ругань сделает вас сильнее: ученые обнаружили неожиданный эффект "крепких" словечек

Лайка может увеличить выносливость во время тренировок

Исследователи обнаружили неожиданный способ повысить физическую выносливость и силу во время нагрузок. Как выяснилось, выкрикивание бранных слов заставляет организм работать на пределе возможностей, значительно улучшая результативность тренировок.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученый Ричард Стивенс из Килского университета объясняет, что ругань снимает внутренние психологические блоки и мобилизует внимание. Это дает ответ на вопрос, почему люди непроизвольно начинают ругаться во время тяжелых испытаний на выносливость.

«Бранные слова — это буквально калорийно-нейтральный, без наркотиков, недорогой и легкодоступный инструмент для повышения производительности», — сказал исследователь.

Предыдущие исследования уже доказывали, что ругань повышает выносливость, например, при болезненном погружении руки в ледяную воду. Новое исследование раскрывает механизм этого эффекта.

В двух экспериментах 192 участника повторяли либо ругательство, либо нейтральное слово во время отжиманий от стула. После теста они оценивали свое психическое состояние: положительные эмоции, уверенность, рассеянность и ощущение «потока» — полного погружения в действие.

Результаты, опубликованные в American Psychologist, показали, что те, кто ругался, держали вес своего тела значительно дольше. Это объясняется тем, что ругань повысила их уверенность, игнорирование дискомфорта и помогла достичь состояния концентрации («потока» — Ред.).

«Во многих ситуациях люди сдерживают себя — сознательно или бессознательно — от использования всей своей силы. Ругаясь, мы избавляемся от социальных ограничений и позволяем себе быть более настойчивыми в различных ситуациях», — подчеркнул Стивенс.

По словам исследователя, эффект от употребления бранных слов может иметь место для применения в спорте, реабилитации и в любой ситуации, которая требует мужества или настойчивости.

Ник Вошмут, один из авторов исследования, заявил, что следующим этапом является проверка, работает ли этот эффект в других ситуациях, где нужно преодолеть колебания. Его лаборатория уже изучает влияние ругани на публичные выступления и романтические отношения.

Результаты исследования показывают, что ругань может улучшать физическую производительность, увеличивая сосредоточенность, уверенность и уменьшая отвлечение.

Ранее исследователи обнаружили неожиданный способ борьбы с бессонницей. Специалисты по изучению сна утверждают, что этот странный тренд может положительно влиять на качество ночного отдыха.

