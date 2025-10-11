Рынок криптовалют обвалился после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая

Рынок криптовалют обвалился / © pixabay.com

После заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной 100-процентной пошлины на китайские товары и экспортного контроля на программное обеспечение криптовалютный рынок подвергся резкому обвалу — в течение часа были ликвидированы позиции на сумму более 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, это стало самым большим падением крипторинка, по меньшей мере, с начала апреля. Самая популярная криптовалюта биткойн потеряла более 12% стоимости после публикации заявления Трампа в Truth Social, хотя впоследствии частично восстановилась. Накануне курс биткойна, который недавно колебался вблизи отметки в $112 000, достиг нового исторического максимума — более $126 000.

«В пятницу вспыхнула новая торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределенность на рынках и повлекло за собой падение рисковых активов», — отметил Рави Доши, сопредседатель рынков у прайм-брокера FalconX.

По его словам, компания фиксировала очень высокий спрос на инструменты защиты от снижения курсов криптоактивов.

Согласно данным Coinglass, только за последние сутки ликвидации на крипторынку превысили $7,4 млрд: из них $6,7 млрд пришлись на длинные позиции и $695 млн — на короткие. Причем около $6,6 млрд было ликвидировано всего через четыре часа после заявления Трампа.

Наиболее сильно пострадали менее ликвидные криптовалюты: Ether упал более чем на 17%, тогда как XRP и Dogecoin снизились более чем на 30%.

Bloomberg отмечает, что новое обострение торговых напряжений между США и Китаем в пятницу всколыхнуло мировые рынки — обвалились акции, нефть и криптовалюты, а инвесторы массово начали переходить в так называемые «безопасные активы» — государственные облигации и золото.

Заявление Трампа прозвучало после его предупреждения, сделанного в пятницу, что США могут принять торговые меры против Китая в ответ на «вражеские» экспортные ограничения Пекина в отношении редкоземельных минералов. Президент также заявил, что «не видит причин» проводить запланированную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС, который должен пройти в конце октября в Южной Корее.

Издание добавляет, что в последние недели рынок находился в состоянии чрезвычайной активности — инвесторы массово скупали все: от акций и облигаций до криптовалют.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп больше не видит смысла во встрече с главой КНР Си Цзиньпином.