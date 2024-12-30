Рыжеволосые женщины иначе испытывают удовольствие и боль, а также больше занимаются сексом – ученые

Они могут переносить на 25% больше боли, чем у людей с другим цветом волос.

Ученые заявили, что женщины с рыжими от природы волосами имеют еще несколько завидных отличий от тех, кто имеет другой цвет прядей.

Вице-канцлер Оксфордского университета, профессор Ирэн Трейси рассказала о том, как рыжеволосые женщины испытывают удовольствие и лучше переносят боль, чем другие, передает MSN.

Нейробиолог, известная как "Королева боли", поделилась во время программы Today на Radio 4, насколько сложно изучать боль, отметив, что каждый испытывает хорошую и плохую боль по-разному.

"Боль субъективная, это частный опыт, который вы не можете объективизировать, это странность сама по себе", — сказала она. "Святой Грааль состоит в том, чтобы искоренить то, что мы называем плохой болью, хронической болью, и фактически нацелить ее на правильный уровень и устранить эти страдания для пациентов. Вы не хотите устранить хорошую боль, но вы хотите искоренить плохую боль".

Она добавила, что хотя ощущение любого типа боли является индивидуальным опытом, было обнаружено, что рыжеволосые люди испытывают толерантность и чувствительность к боли иначе, чем люди с другим цветом волос.

"Часто говорят о том, что женщины с рыжими волосами имеют другую генетическую основу для того, чтобы ощущать болевой порог", – сказала Трейси, по сообщению Daily Mail.

Рыжеволосые люди, составляющие около 2% населения, имеют ген MC1R, с которым связана их яркая окраска и чувствительность к прикосновениям.

Исследование Университета Макгилла показало, что рыжеволосые женщины могут переносить на 25% больше боли, чем люди с другим цветом волос. Они также испытывают меньше боли, когда их колют шпилькой, как показало исследование Университета Осло.

Также ученые обнаружили, что рыжеволосые также испытывают удовольствие по-другому. Исследование Гамбургского университета показало, что рыжеволосые женщины имеют самый высокий показатель оргазма среди всех цветов волос (41%) и занимаются сексом чаще, чем женщины с другим цветом волос.

"Исследование показывает, что огненно-рыжий цвет волос, безусловно, оправдывает свою репутацию", – сказал профессор доктор Вернер Хабермель.

Напомним, секрет рыжих кошек наконец-то раскрыт после 60 лет поисков. Генетики объяснили, откуда берется рыжий оттенок шерсти.

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