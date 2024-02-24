С американским космическим аппаратом "Одиссей" случилась авария во время посадки на Луну: что произошло

Возвращение США на естественный спутник нашей планеты спустя более 50 лет произошло, но было омрачено незначительным инцидентом.

Космический аппарат "Одиссей" американской частной компании Intuitive Machines в ночь на 23 февраля совершил посадку на Луну, но при этом не сумел сохранить вертикальное положение и опрокинулся на бок. Тем не менее, его миссия продолжается.

Об этом сообщил на специальной пресс-конференции генеральный директор и соучредитель Intuitive Machines Стив Альтемус.

По его словам, исторический космический аппарат Одиссей высотой 14 футов (4,3 метра), который доставил на Луну шесть научных инструментов NASA и шесть частных полезных грузов, даже в таком положении выполняет свои функции.

Как происходил полет

"Одиссей" стартовал 15 февраля на ракете SpaceX Falcon 9 и прибыл на лунную орбиту через шесть дней. Когда приближалось время приземления, операторы Одиссея поняли, что его лазерные дальномеры не работают должным образом.

Они ввели обходной путь для получения необходимых данных о высоте и скорости, запустив в эксплуатацию экспериментальный прибор NASA на борту "Одиссея" для управления спуском.

Запланированная посадка Одиссея на Луну

Команда отложила запланированное приземление на два часа, чтобы сделать необходимые поправки программного обеспечения. В конце концов аппарат удалось посадить в 190 милях (300 километрах) от южного полюса Луны. Эта местность сложна для посадки, но считается перспективной для будущих миссий на Луну, поскольку, вероятно, богата замерзшей водой.

"Это была достаточно пикантная семидневная миссия, чтобы добраться до Луны", – сказал на брифинге Альтемус.

Почему произошла авария

На брифинге представители Intuitive Machines сообщили, что "Одиссей" не приземлился вертикально, как планировалось. При спуске аппарат должен был двигаться со скоростью примерно 3,2 км/ч в вертикальном направлении и 0 миль/час в горизонтальном направлении. Но данные показывают, что он действительно двигался со скоростью примерно 10 км/ч по вертикали и 3,2 км/ч по горизонтали, сказал Альтемус.

Он предложил теорию о случившемся: возможно, когда Одиссей спускался на такой скорости, которая немного отличалась от прогнозируемой, одна из шести посадочных "лап" аппарата зацепилась за расщелину или другой участок лунного рельефа.

Фото: Space.com

"Мы могли сломать это шасси и мягко опрокинуться", — сказал соучредитель Intuitive Machines.

Пока нужно больше информации, чтобы оценить ситуацию. Подробности может предоставить один из полезных грузов на борту "Одиссея" — созданная студентами Университета аэронавтики Эмбри-Риддла камера EagleCam, которая должна была отделиться от аппарата и фотографировать приземление с поверхности Луны.

Однако, EagleCam осталась на борту из-за навигационных затруднений. Команда планирует развернуть ее в ближайшее время, надеясь получить несколько хороших снимков "Одиссея" на поверхности, чтобы выяснить его расположение.

Что дальше

По словам Стива Альтемуса, EagleCam и другие инструменты и важные подсистемы Одиссея, кажется, работают.

“У нас солнце падает на солнечные батареи и заряжает их. Мы снабжаем энергией космический корабль, и мы на 100% заряжены. Это фантастично”, – уверяет он.

Данные свидетельствуют о том, что "Одиссей" опустился в радиусе одной-двух миль от своей целевой зоны приземления, участке относительно ровной земли вблизи кратера под названием Малаперт А. Точное место приземления может стать очевидным в скором времени: если все пойдет по плану, орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter сделает фотографии местности сверху в эти выходные.

Команда миссии соберет и передаст на Землю как можно больше данных, но электроника посадочного модуля не была разработана, чтобы выжить в суровый холод лунной ночи, поэтому его дни сочтены.

“Мы знаем, что на этом месте посадки солнце выйдет за пределы наших солнечных батарей в любой конфигурации примерно через девять дней. В лучшем случае мы ожидаем еще девять-десять дней”, – сообщил на брифинге технический директор Intuitive Machines Тим Крейн.

Напомним, 19 августа 2023 года космический аппарат "Роскосмоса" "Луна-25 " разбился при попытке совершить посадку вблизи Южного полюса природного спутника Земли. В результате его падения на Луне образовался кратер шириной 10 метров.

Читайте также: