С iPhone 17 появились первые серьезные проблемы: что не работает

iPhone 17 / © Getty Images

Реклама

Прошло всего несколько дней после старта продаж iPhone 17, а пользователи уже сталкиваются с неожиданными трудностями. Кроме повышенной уязвимости корпуса к царапинам, владельцы новых смартфонов сообщают о перебоях в работе беспроводных соединений.

Об этом сообщает AppleInsider.

Баги в iPhone 17: в чем суть проблемы

Владельцы iPhone 17 делятся на форумах и в соцсетях жалобами на странный сбой: Wi-Fi и иногда Bluetooth внезапно разрывают соединение на несколько секунд. Чаще всего это происходит в момент блокировки или разблокировки экрана.

Реклама

Один из пользователей Reddit сравнил ситуацию с тем, будто модули, отвечающие за Wi-Fi и Bluetooth, перезагружаются каждый раз, когда iPhone «просыпается».

Из-за этого возникают существенные неудобства:

AirPlay невозможно использовать для трансляции видео или музыки, поскольку поток обрывается;

беспроводной CarPlay работает нестабильно, теряя соединение с авто.

Что может быть причиной?

Многие пользователи заметили, что проблема проявляется только тогда, когда iPhone синхронизирован с разблокированными Apple Watch. Если часы снять или заблокировать, подключение стабилизируется.

Жалобы поступают от владельцев разных поколений Apple Watch, поэтому проблема, вероятно, не связана с конкретной моделью аксессуара.

Реклама

Официальных заявлений компания Apple пока не делала. Однако пользователи, которые обратились в поддержку, рассказывают, что их обращения переданы инженерам Apple для анализа.

Специалисты предполагают, что речь идет не об аппаратном дефекте, а о сбое в программном обеспечении. Если это действительно так, то проблему, вероятно, исправят в ближайшем обновлении iOS — по аналогии с тем, как перед стартом продаж iPhone 17 Apple срочно выпустила патч для iOS 26.

Напомним, ранее в Китае покупатели новых iPhone 17 и iPhone 17 Pro/Pro Max заявили, что смартфоны легко царапаются и покрываются вмятинами. Многочисленные фото в соцсетях показывают потертости даже на демонстрационных моделях в магазинах Apple. Ситуация является парадоксальной, поскольку компания позиционировала эту линейку как более устойчивую к повреждениям.