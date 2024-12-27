С какой скоростью думают люди: ученые назвали цифру

Недавние исследования ученых из Калифорнийского технологического института показали, что скорость человеческого мышления составляет всего 10 бит информации в секунду. Это разительно контрастирует с потоком сенсорных данных, которые мозг обрабатывает на уровне 100 миллионов битов ежесекундно.

Об этом сообщило издание IFLScience.

В этом случае термин "бит" выходит за пределы своей привычной цифровой интерпретации, поскольку исследователи используют принципы теории информации Клода Шеннона для оценки когнитивных процессов. Например, авторы сравнивают такой простой вопрос, как определение пола новорожденного, с передачей одного "шеннона" информации. Это гораздо менее затратно, чем большое количество битов в тексте ответа, что иллюстрирует разницу между необработанными данными и значимой информацией. Исследования показывают, что мозг отвергает множество лишних или неактуальных сенсорных данных, сохраняя только необходимую для осознанного восприятия информацию.

Эксперименты с печатанием, игрой в "Тетрисе" и решением кубиков Рубика подтвердили, что скорость когнитивной обработки остается стабильной (примерно 10 бит в секунду). Например, принтеры, которые печатают 120 слов в минуту, адаптируются благодаря предсказуемости языка.

Соавтор исследования Маркус Мейстер обнаружил интересный парадокс: хотя наши сенсорные системы обрабатывают данные быстро, сознательное мышление работает с меньшей скоростью. Это ограничение может являться результатом эволюционной адаптации, когда медленная когнитивная обработка была достаточной для выживания в предполагаемой среде. Такое ограничение позволяло людям принимать обдуманные решения, что было важно для ориентации в окружающем мире.

"Хотя наш мозг имеет дело с лавиной сенсорных данных, наши сознательные мысли, кажется, работают гораздо медленнее. Команда отмечает, что это может иметь последствия, например, в сфере создания интерфейсов мозг-компьютер", — говорится в сообщении.

Эти результаты имеют большое значение для разработки интерфейсов мозг-компьютер, указывая на пределы, где технология может поддержать познание. Несмотря на передовые технологии ввода-вывода, сознательная пропускная способность мозга остается узким местом, подобно подключению скоростного интернета к старому оборудованию.

Напомним, ученые заявили, что жизнь на Марсе, вероятно, спрятана глубоко в коре планеты.

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