С помощью адронного коллайдера обнаружили новую форму материи

Частица сильно выделяется среди ей подобных.

Группа ученых открыла с помощью Большого адронного коллайдера новую частицу материи — экзотический тетракварк.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публикацию CERN.

Также читайте В Большой адронный коллайдер поместили работа для наблюдения за тоннелем

Отмечается, что частица сильно выделяется среди собратьев. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков.

Она имеет положительный заряд (+1) и массу приблизительно 3,875 ГэВ (гигаэлектронвольт).

Отмечается, что экзотический тетракварк – рекордсмен-долгожитель. Время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.

Тетракварк – это экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. Экзотическими тетракварки называют, потому что изначально считалось, что адроны могут состоять или из пары кварк-антикварк (такой адрон называется мезоном), или из трех кварков (в этом случае адрон называется барионом; барионами являются, например, протон или нейтрон).

Более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков – тетракварки и пентакварки. На данный момент экспериментально обнаружены четыре пентакварка и около 20 тетракварков.

Кварк – фундаментальная частица, не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны. Кварки являются бесструктурными, точечными частицами.

Очарованными называются кварки с положительным зарядом, равным двум третям элементарного электрического заряда и массой 1,25 ГэВ.

Напомним:

Большой адронный коллайдер (БАК) расположен на границе Франции и Швейцарии неподалеку от Женевы. Коллайдер является ускорителем заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их столкновений. Его запустили в 2008 году, главная его задача — найти отклонения от Стандартной модели, описывающей все виды взаимодействия элементарных частиц, кроме гравитационного.

для разгона протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их столкновений. Его запустили в 2008 году, главная его задача — найти отклонения от Стандартной модели, описывающей все виды взаимодействия элементарных частиц, кроме гравитационного. Что открыли ученые в одном из самых масштабных проектов человечества — в нашем материале.

"Москва" вернулась в Севастополь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку