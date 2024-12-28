С прилавка магазина в научный центр: редкий лобстер Арнольд удивил ученых

Он имеет редкую мутацию с разделением цветов, которая встречается только в 1 из 50 миллионов лобстеров.

В канун Рождества Центр экологического образования Института Шоу в Блу-Хилле получил уникальный подарок — разноцветного лобстера по имени Арнольд Кломер, встречающийся в природе редко.

Об этом сообщило издание New York Post.

Лобстер обнаружил покупатель в продуктовом магазине в штате Мэн, после чего он выкупил морского жителя и передал его в учебный центр для исследований. Арнольд имеет редкую мутацию с разделением цветов, которая встречается только в 1 из 50 миллионов лобстеров. Такая окраска возникает из-за слияния двух оплодотворенных яйцеклеток в процессе развития.

"Не только генетика должна быть правильной, но и физические условия внутри матери также должны быть верными", — говорится в сообщении.

Однако самая большая особенность Арнольда — он использует дробящую клешню с левой стороны для захвата пищи, тогда как большинство лобстеров являются "правшами".

Сейчас он воспитывается в "сенсорном" аквариуме, где посетители могут взаимодействовать с безопасными морскими существами.

Напомним, в Китае археологи раскопали окаменевшие останки самого маленького известного вымершего леопардового кота.

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