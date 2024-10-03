С золотом, серебром и изумрудами на миллиарды долларов: в Гааге судятся за крупнейшее сокровище в истории

В Колумбии говорят, что хотят поднять остатки судна и поместить их в музей.

Более 300 лет назад у берегов Колумбии был случайно потоплен испанский галеон "Сан-Хосе", перевозивший золото, серебро и изумруды на миллиарды долларов. Прошло много лет, как обнаружили затонувший корабль, однако до сих пор продолжаются прения о том, кому принадлежит это сокровище и что делать с обломками затонувшего судна.

Об этом говорится в материале BBC.

На сокровище судна "Сан-Хосе" претендуют колумбийские и испанские власти, а также американская спасательная компания и представители коренного населения Южной Америки. Судебное разбирательство продолжается в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Фото: Colombian government

Почему продолжаются споры относительно потопленного 300 лет назад "Сан-Хосе"

Охотники за сокровищами указывают на коммерческую стоимость груза, что может достигать 18 млрд долларов. Однако археологи заявляют, что обломки судна – и тысячи подобных им, разбросанных по всему миру – следует оставить там, где они сейчас.

Морские историки напоминают нам, что Сан-Хосе — это кладбище, и его следует уважать, ведь когда корабль затонул, погибли около 600 человек.

"Я не вижу легкого выхода из этого", – говорит специалист Карла Ран Филлипс.

По ее словам, испанское государство, колумбийское правительство, разные группы коренного населения, кладоискатели могут прийти к согласию.

Как затонул "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" затонул в 1708 году, когда шел с территории современной Панамы в портовый город Картахена в Колумбии. Оттуда он должен был пересечь Атлантику в Испанию, но испанцы в то время воевали с англичанами, и британский корабль перехватил его.

Британцы хотели захватить корабль и его сокровища, но ошибочно выпустили пушечное ядро ​​в пороховые запасы "Сан-Хосе". Корабль взорвался и затонул в считанные минуты.

Обломки пролежали на морском дне до 1980-х, когда спасательная компания Glocca Mora (США) заявила, что нашла их. Она пыталась убедить колумбийцев пойти на партнерство, чтобы собрать сокровища и разделить доходы, но обе стороны не смогли договориться о том, кто какую долю должен получить, и погрязли в судебной волоките.

Хотя "Сан-Хосе" часто называют "Святым Граалем" затонувших кораблей, по данным ООН, это лишь одно из примерно трех миллионов судов на дне нашего океана.

Напомним, украинские историки обнаружили затонувшее 18-метровое судно-драгу в Днепре. Корабль использовали для дноуглубительных работ. Судно датируется началом XX столетия.

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