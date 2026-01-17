Самая большая белая акула в истории вернулась к берегам Флориды: подробности

Акула / © Фото из открытых источников

Крупнейший самец белой акулы, когда-либо регистрировавшийся в Атлантическом океане, вернулся к побережью Флориды. Хищник по кличке Contender («Претендент»), длиной 4,2 метра и весом 750 килограммов, завершил свою ежегодную миграцию.

Об этом пишет The Sun.

Ученый Крис Фишер следит за Contender с момента, когда впервые поймал и заметил этого гиганта ровно год назад — 17 января 2025 года. По данным ученых, акула вернулась из отдаленного залива Святого Лаврентия на севере с полным желудком тюленей.

Contender — это зрелый самец в возрасте около 30 лет. Его миграция подтверждает теорию ученых о годовом цикле белых акул.

Лето и осень: хищники проводят на севере, набирая вес благодаря охоте на тюленей. А зимой они мигрируют на юг, в теплые воды, где происходит спаривание.

«Они просто хотят есть, чтобы их оставили в покое и чтобы они вели образ жизни с низким уровнем риска», — объясняет поведение акул Фишер.

Ученый отмечает, что страх перед акулами, навеянный фильмом «Челюсти», безоснователен и вреден. По сути белоснежные акулы делают роль «системных администраторов» океана.

«Они — высшие хищники, как лев и волк. Они поддерживают процветание системы. Если белой акулы нет, то тюлени съедают в четыре раза больше еды в день, чем положено, и уничтожают нашу рыбу», — отметил исследователь.

Благодаря мерам по охране акул и запрету использования жаберных сеток, в США наблюдается восстановление морских экосистем и увеличение популяции рыбы.

Во время своих экспедиций команда сталкивалась не только с естественными вызовами, но и международным криминалом. В 2014 году в Африке ученые разоблачили схему «акульей мафии».

Браконьеры убивали замеченных акул ради плавников, отправлявших в Гонконг.

«На мой взгляд, самое тревожное в том, что они сказали, что им не платят за плавники деньгами, а посылают сырье для производства метамфетамина», — рассказал Фишер.

Процесс отслеживания акул требует ювелирной точности. Команда использует метод изученной беспомощности, чтобы минимизировать стресс для животного. После отлова ученые имеют менее 15 минут, чтобы взять образцы крови, сделать замеры и закрепить датчик.

«Идея состоит в том, чтобы доставить этих животных учёным с минимальным уровнем стресса. Нулевой уровень стресса — это совершенство», — подытожил Фишер.

Сейчас Contender, по всей вероятности, поможет ученым обнаружить первое известное место спаривания белых акул, которое станет прорывом в морской биологии.

Напомним, во время экспедиции в Фьордленде исследователи из Университета Виктории вместе с Департаментом охраны природы Новой Зеландии обнаружили гигантский черный коралл — один из самых крупных, зафиксированных в регионе. Его высота достигает 4 метров, ширина — 4,5 метра, а возраст оценивается в 300-400 лет.

Ученые отмечают, что такие давние колонии имеют ключевое значение для морской экосистемы, ведь служат «племенным фондом» для растущего очень медленно вида. Кораллы находятся под охраной закона, а главную угрозу для них представляет человеческая деятельность — якоря и рыболовные снасти.