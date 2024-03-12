Самая большая "чумная могила" в Европе: археологи нашли массовое захоронение 17-го века

Такие находки представляют собой огромное поле для исследований и могу рассказать, как жили люди в то время.

Во время проверки будущей строительной площадки в городе Нюрнберг археологи обнаружили гигантские братские могилы, в которых похоронены тысячи жертв "черной смерти" 1632-1633 года.

Об этом пишет журнал Spiegel.

Археологи не ожидали каких-то особых открытий, когда в середине августа 2023 года отправились на Гросвайденмюльштрассе в Нюрнберге. По плану там должен был быть построен дом престарелых. В исторических источниках встречались упоминания, что в этом районе могли находиться остатки городских оборонительных укреплений времен Тридцатилетней войны. Подобные исторические артефакты по закону должны быть задокументированы до начала строительных работ.

Но эксперты ошиблись. Они обнаружили не только остатки крепости, но и огромную братскую могилу с чумными трупами 17 века. Команда уже обнаружила почти 650 скелетов, и ожидается, что дальнейшие раскопки позволят обнаружить еще сотни.

По словам археологов, никогда еще ни в одном месте Европы не находили столько останков жертв чумы.

"Находка всех нас сильно удивила", — рассказала Мелани Лангбейн из Нюрнбергского управления по охране памятников.

По ее словам, историкам пока не известны документы, в которых упоминается братская могила за бывшей городской стеной. Единственное упоминание — чумная больница, которая располагалась недалеко от места раскопок. Однако Лангбейн считает, что в этом районе хоронили не только умерших из больницы, но и трупы, которые были найдены в городе.

Исследователи отмечают, что людей в братской могиле хоронили без соблюдения христианских обычаев. Вероятно так поступали, чтобы сэкономить место и как можно быстрее убрать заразные трупы. Это может говорить о том, что вспышка эпидемии, свидетельство которой нашли археологи была очень большой.

"Черная смерть" в Нюрнберге

Чума много раз поражала Нюрнберг в средние века и в начале нового времени. Мелани Лангбейн считает, что найденное массовое захоронение относится к вспышке чумы 1632-1633 годов. Об этом говорят радиоуглеродный анализ костей и две найденные монеты 1619 и 1621 годов.

В архивных документах есть упоминание об этой вспышке "черной смерти". Неизвестный автор записки приводит точную цифру жертв чумы – 15 661 человек – это более трети всех жителей Нюрнберга на то время.

Чума убивала людей, невзирая на возраст, происхождение или достаток. Поэтому такие захоронения – это огромная возможность для исследований. Они представляют собой репрезентативную выборку населения всех возрастов и сословий.

Детальное антропологическое и археогенетическое исследование костей и зубов могло бы помочь ответить на многие вопросы о том, как жили эти люди, каков был их рацион питания, уровень медицинской помощи и распространенные болезни.