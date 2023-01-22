Самая большая Луна за тысячу лет: спутник Земле приблизится к планете на очень минимальное расстояние

Луна достигнет перигея своей орбиты на расстоянии 356570 км от центра Земли.

В ночь на 22 января Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Об этом сообщает Timeanddate.

Орбита Луны, вращающейся вокруг Земли, не является идеальным кругом, а имеет эллиптическую форму.

Из-за этого расстояние между Луной и Землей меняется в течение месяца.

Заметим, что точка на орбите Луны, которая ближе всего к Земле, называется перигеем, а самая дальняя точка - апогеем.

Если перигей или апогей совпадают с новолунием или полнолунием, когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии, самое близкое или самое дальнее расстояния Луны от Земли становится еще более длинным. Это приводит к так называемым суперлуниям и микролуниям, когда Луна находится особенно близко или далеко от планеты.

Интересно, что Луна окажется на расстоянии 356 568 км от Земли. Последний раз она находилась так близко к нашей планете в 1030 году. При этом, видеть огромную Луну жители Земли не смогут, потому что новолуние — это так бы невидимая фаза спутника Земли: Луна исчезает из поля видимости на несколько дней.

Напомним, что это новолуние означает начало китайского Нового года по лунному календарю.

А в следующий раз Луна будет так близко к Земле лишь через 345 лет.

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Предстоящий лунный месяц обещает быть очень событийным, а предстоящий год Черного Водяного кролика возможно даст фору прошлым периодам.

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