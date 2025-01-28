Самая большая загадка Солнечной системы решена – новое исследование о Марсе

Появилась информация, которая позволит жителям планеты Земля наконец-то узнать, что именно вызывает гигантские пылевые бури на Марсе.

Об этом пишет livescience со ссылкой на новое исследование.

Как напоминают ученые в своем исследовании в Geophysical Research Letters, Марс окутан величайшей загадкой Солнечной системы. Речь идет о так называемой марсианской дихотомии. Это явление впервые открыли в 1970-х и до сих пор не могли объяснить.

Загадка Красной планеты: что обнаружили ученые

"Южное нагорье Марса, растянувшееся на две трети поверхности планеты, поднимается на пять-шесть км выше, чем северные низменности. Больше нигде в Солнечной системе мы не видим столь большого резкого контраста в таком масштабе", — говорится в новом. исследовании о Марсе.

Относительно природы такой "драматической разницы" ученые разошлись во мнениях.

"Это было результатом внешних факторов, таких как столкновение с огромным астероидом размером с месяц, или внутренних, таких как поток тепла через расплавленную недр планеты", – такие вопросы встали перед исследователями.

Итак, в новом исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, они проанализировали землетрясения, обнаруженные посадочным модулем NASA Insight, расположенным у границы, разделяющей две стороны дихотомии. Исследование того, как распространяются вибрации землетрясения, выявило подтверждения того, что происхождение марсианской дихотомии лежит глубоко снутри красноватой планетки.

Марсианская дихотомия: как объяснить явление

Оказалось, что высота – не единственная разница между двумя сторонами марсианской дихотомии.

Южное нагорье Марса усеяно кратерами и полосами застывших потоков вулканической лавы. В отличие от этого, поверхность северной низменности гладкая и плоская, почти без видимых шрамов и других важных особенностей. Из геофизических и астрономических измерений мы также знаем, что кора Марса значительно толще под южными нагорьями.

Более того, южные скалы намагничены (что свидетельствует о том, что они относятся к древней эпохе, когда Марс имел глобальное магнитное поле), а северные низменности – нет.

Марсианскую дихотомию обнаружили в 1970-х годах, когда изображения, полученные зондами Viking, показали разницу в высоте и плотности ударных кратеров. Поверхностную плотность кратеров (количество кратеров на единицу площади) можно использовать для расчета возраста поверхностных пород – чем старше, тем больше кратеров. Таким образом, южные возвышенности кажутся старше северных низменностей.

Ученые также обнаружили, что когда-то на Красной планете размещался огромный океан с жидкой водой, вероятно, в том же регионе, что и северная низменность.

Об этом ведутся многие споры, поскольку существование или отсутствие осадочных отложений, форм рельефа и определенных минералов, которые образуются, когда суша покрыт океаном, используются как основные доказательства "за" и "против". Существование жидкой воды является обязательным условием жизни, поэтому легко понять интерес научного сообщества и космических агентств к этой проблеме.

Напомним, объекты Солнечной системы уменьшаются в размерах из-за охлаждения своих внутренних слоев.

Об этом говорилось в другом исследовании, опубликованном ранее.

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