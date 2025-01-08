Самая ценная кровь в мире: ученые рассказали, как подковообразные крабы спасают человеческие жизни

Подковообразный краб, существо, чья кровь имеет чрезвычайную ценность, существует на планете более 445 миллионов лет.

Об этом сообщило издание IFL Science.

Эти животные на самом деле не являются крабами и не относятся к ракообразным, а являются родственниками пауков. Этот вид известен своей голубой кровью, которая содержит медь, что придает ей уникальный цвет. Их кровь содержит амебоциты, которые способны обнаруживать бактериальные токсины с невероятной чувствительностью. Ученые используют кровь подковообразных крабов для тестирования вакцин, ведь ее способность быстро реагировать на бактериальные эндотоксины спасает миллионы жизней. Благодаря этому, литр крови подковообразных крабов стоит около 15 000 долларов.

"Такое испытание имеет решающее значение, поскольку в противном случае мы рискуем заражением, которое может нанести вред или даже стать смертельным для каждого человека, который получает конкретную вакцину", - говорится в сообщении.

Однако чрезмерный отлов, который предусматривает забор крови из организма животного, грозит уменьшением популяции этого вида. Более того, ученые заметили, что самки хуже размножаются после потери крови, что затрудняет восстановление популяции. Поэтому, на фоне сокращения количества мечехвостов, продолжаются поиски альтернативных методов для тестирования вакцин.

"Хотя комбайны берут только 30 процентов их крови, прежде чем вернуть их в океан, считается, что от 10 до 30 процентов подковообразных крабов не выживают", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые объяснили, что произойдет с телом умершего на Луне человека.

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