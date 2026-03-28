Самая экстремальная волна жары в истории: в Арктике зафиксированы критические изменения

В Арктике уменьшилась площадь морского льда

Глобальное потепление продолжает набирать обороты, провоцируя беспрецедентные климатические изменения на планете. Жизненно важный арктический морской лед сократился до самого низкого зимнего уровня, в то время как континенты страдают от экстремальной жары.

Об этом пишет The Independent.

Самая экстремальная волна жары в истории

Климатологи бьют тревогу из-за аномальных температур, которые фиксируют в Соединенных Штатах, Мексике, Австралии, Северной Африке, Европе и Азии. По словам исследователей, тысячи температурных рекордов были побиты с невероятным отрывом в 17-19 градусов Цельсия.

«Это, безусловно, самое экстремальное событие, связанное с жарой, в мировой климатической истории, и в ближайшие дни ситуация станет гораздо хуже», — отмечает климатолог Максимилиано Эррера.

В то же время на другом конце планеты совершаются не менее радикальные скачки. В Антарктиде недавно зафиксировали холодный мартовский день в истории наблюдений, когда температура опустилась до аномальных -76,4 градуса Цельсия.

Стремительное сокращение арктического льда

Ежегодно арктический морской лед увеличивается в течение холодной зимы и тает летом. Однако в этом году его зимний прирост оказался настолько мал, что на пике площадь льда составила всего 14,29 миллиона квадратных километров. Это на 1,36 миллиона квадратных километров меньше среднего зимнего показателя с 1981 по 2010 год.

Ученые объясняют, что лед действует как естественный холодильник на Земле, отражая солнечный свет. Его дефицит приводит к тому, что океаны поглощают больше тепловой энергии, изменяя атмосферное давление и провоцируя экстремальные явления погоды по всему миру. Кроме того, от морского льда критически зависит выживание арктической фауны, в том числе белых медведей и тюленей.

Напомним, ученые обнаружили тревожные признаки того, что ключевое океанское течение Гольфстрим приближается к своему коллапсу . Это может спровоцировать новый Ледниковый период в Европе.