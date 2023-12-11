Самая глубокая лаборатория на Земле: Китай запускает мегаобъект в поисках темной материи

Она расположена на глубине более 2 км.

Самая глубокая и самая большая в мире подземная лаборатория, построенная на глубине 2400 метров под поверхностью земли на юго-западе Китая, начала работу, что может стать серьезным стимулом для глобального поиска темной материи.

Об этом пишет scmp.com.

Запуск Китайской подземной лаборатории Цзиньпин прошел после трех лет масштабной модернизации и расширения. Ожидается, что комплекс, предлагающий особые условия испытаний, недоступные ученым в других местах, откроет новые горизонты в глубокоземных экспериментах.

Расположенная на экстремальной глубине, блокирующей большинство космических лучей, лаборатория рассматривается как идеальное "сверхчистое" место, где ученые могут обнаружить темную материю — невидимое вещество, которое, как полагают, составляет по меньшей мере четверть Вселенной.

Имея объем помещений 300 000 кубических метров или около 120 бассейнов олимпийского размера, это теперь также самая большая в мире подземная лаборатория – почти вдвое больше Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии.

Самая глубокая лаборатория на Земле / Фото: Xinhua

По данным Европейской организации ядерных исследований, в которой также размещено оборудование, изучающее странное и неизвестное вещество, темная материя не поглощает, не отражает и не излучает свет, что делает его очень тяжелым для обнаружения.

Ученые смогли прийти к выводу о существовании темной материи исходя из гравитационного влияния, что она оказывает на видимую материю. Раскрытие этой тайны может помочь исследователям лучше понять состав нашей Вселенной и то, как галактики держатся вместе.

Когда в 2010 году была завершена первая очередь лаборатории Цзиньпин, ее мощность составляла около 4000 кубических метров. Совместное строительство второй фазы Университета Цинхуа и государственной компании по развитию гидроэнергетики реки Ялун началось в декабре в 2020 году.

До исследовательского центра, расположенного глубоко под горой Цзиньпин в юго-западной китайской провинции Сычуань, можно добраться по машине через туннель.

Самая глубокая лаборатория на Земле / Фото: Xinhua

Юэ Цянь, профессор кафедры инженерной физики Цинхуа, рассказал, что на лабораторию повлиял лишь крошечный поток космических лучей, равный одному стомиллионному от потока на поверхности Земли, что дает ученым сверхчистое пространство для поиска темной материи.

Другие условия в лаборатории, в частности очень низкая радиация окружающей среды и концентрация радиоактивного газа радона, встречающегося в природе, также будут способствовать обнаружению темной материи.

Юэ добавил, что лаборатория также будет поддерживать междисциплинарные исследования, например в области физики элементарных частиц, ядерной астрофизики, космологии, наук о жизни и механике горных пород.

Читайте главные новости дня:

На объекте уже размещено десять исследовательских групп, в состав которых входят ученые из Цинхуа, Шанхай Цзяо Тун и Пекинского педагогического университета, а также Китайского института атомной энергии, Института механики горных пород и почв Китайской академии наук и других.

Сообщается, что группа Западно-Китайского медицинского центра при Сычуаньском медицинском университете, которая изучает в лаборатории глубокоземную медицину, смогла идентифицировать молекулярные мишени, адаптированные к чрезвычайно низкому радиационному фону. Это открытие потенциально может улучшить лечение опухолей, говорится в отчете.

Напомним, в Великобритании обнаружили останки подводного монстра Юрского периода. Ученые ошеломлены находкой.

Читайте также: