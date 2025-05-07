Самая маленькая галактика или старейшее скопление: ученые нашли уникальный объект в космосе

Uma3/U1 (справа) / © Universe Today

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Астрономы обнаружили в космосе удивительный объект — UMa3/U1, подвергающий сомнению представление о границах между галактиками и звездными скоплениями. Исследование показало, что это либо малейшая галактика, либо старейшее звездное скопление в Млечном Пути.

Об этом сообщило издание Universe Today.

UMa3/U1 — крошечный объект диаметром всего 20 световых лет (по сравнению с 100 000 световых лет Млечного Пути). Он содержит всего 60 звезд, а его масса — всего в 16 раз больше солнечной. Для примера: звездное скопление Плеяды имеет более 1000 звезд и массу в 800 раз больше Солнца.

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Если UMa3/U1 — галактика, то это самый маленький и самый тусклый известный нам объект такого типа, наполненный темной материей. Если же это звездное скопление, то его возраст — около 11 миллиардов лет, что делает его самым древним в нашей галактике.

Этот случай показывает, насколько размытой может быть граница между галактиками и звездными скоплениями. Ультратусклые галактики, к которым, возможно, относится UMa3/U1, содержат в тысячи раз больше темной материи, чем видимой. В то же время если это скопление, его необычная стабильность не является характерной для рассеянных скоплений.

На данный момент ученые склоняются к версии звездного скопления, но для окончательного вывода нужны дальнейшие исследования. Ответ может пролить свет на формирование древнейших структур Вселенной.

Напомним, спутники зафиксировали аномалию в Балтийском море.

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