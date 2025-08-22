Самая масштабная геомагнитная буря может ударить по Земле: ученые предупредили о катастрофических последствиях

Геомагнитная буря

Реклама

Увеличение концентрации углекислого газа в верхних слоях атмосферы Земли приводит к их охлаждению и понижению плотности. В отличие от нижних слоев, где CO₂ способствует удержанию тепла и глобальному потеплению, на больших высотах он работает наоборот — уводит тепло в космос, охлаждая атмосферу.

Об этом пишут учёные Национального центра атмосферных исследований США (NSF NCAR).

Такие изменения в структуре атмосферы уже влияют на ее динамику, и, по прогнозам исследователей, в ближайшие десятилетия это влияние будет только расти.

Реклама

Геомагнитные бури: новые реалии

Геомагнитные бури — это мощные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. В ходе таких событий заряженные частицы из Солнца взаимодействуют с верхней атмосферой, временно увеличивая ее плотность.

Согласно исследованию, хотя общая плотность атмосферы снижается, во время геомагнитных бурь скачки плотности могут быть еще более резкими, чем ныне. Это означает, что спутники столкнутся с внезапными изменениями сопротивления во время бурь, даже несмотря на более тонкую атмосферу в обычных условиях.

«То, как энергия от Солнца влияет на атмосферу, изменится, потому что ее базовая плотность будет другой. Это означает другую реакцию на бури», — объяснил ведущий автор исследования Николас Педателла.

Какие есть риски

Спутники, вращающиеся вокруг Земли, испытывают сопротивление со стороны верхней атмосферы. Во время бурь это сопротивление растет, замедляя аппараты и изменяя их орбиты. В будущем геомагнитные бури могут увеличивать плотность атмосферы почти втрое исходного уровня, создавая дополнительную нагрузку на спутники.

Реклама

Это может привести к:

сокращение срока эксплуатации спутников;

рост затрат на их обслуживание и замену;

перебоев в работе GPS, систем связи и сервисы национальной безопасности.

Почему этот вопрос становится критическим

Современная цивилизация все больше зависит от космических технологий. GPS-навигация, мобильная связь, метеорология, оборонные системы — все это может испытать риск из-за изменений в верхней атмосфере.

«Проектировать спутники нужно под реальные условия с учетом того, как меняется атмосфера. И эти изменения происходят уже сейчас», — отмечает Педателла.

Ученые призывают уделять больше внимания прогнозированию поведения атмосферы в связи с изменением климата во избежание критических сбоев в будущем.

Реклама

Ранее исследователи сообщили, что на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она продолжалась более 30 часов и достигла пика на уровне G2.0.