Самая мощная обсерватория на Земле откроет тайны темной материи, черных дыр и сверхновых

64 телескопа в двух полушариях создадут единую систему, чтобы изучать загадочное гамма-излучение в глубинах космоса.

Обсерватория Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) станет самой мощной в мире наземной обсерваторией для гамма-астрономии очень высоких энергий в глубинах космоса.

Об этом сообщила Европейская Южная Обсерватория (ESO).

Новая обсерватория будет состоять из двух массивов телескопов, массива южного полушария в обсерватории ESO Paranal на вершине горы Серро-Параналь в пустыне Атакама (Чили) и северного массива на острове Ла-Пальма на Канарских островах. CTAO станет крупнейшей и наиболее чувствительной обсерваторией высокоэнергетического гамма-излучения в мире. Она будет обнаруживать гамма-излучение с беспрецедентной точностью – в 10 раз лучше существующих инструментов.

В состав CTAO войдут 64 телескопа в двух полушариях: 37 малых, 23 средних и 4 больших. Они будут покрывать весь энергетический диапазон – от 20 гигаэлектронвольт [ГэВ] до 300 тераэлектронвольт [ТэВ].

Это будет первая "открытая" гамма-обсерватория: ее данные и программное обеспечение для анализа будут доступны по всему миру (после периода патентования), привлекая широкое исследовательское сообщество в области астрономии и физики высоких энергий.

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Наблюдения, проводимые с помощью CTAO, помогут в поиске темной материи, изучении роли релятивистских космических частиц, эволюции космических систем и некоторых из самых экстремальных событий, происходящих в высокоэнергетической Вселенной, таких как появление сверхмассивных черных дыр и взрывов сверхновых. Это может даже привести к появлению совершенно новой физики, которая будет изучать природу материи и сил за пределами стандартной модели Вселенной.

Хотя атмосфера Земли препятствует достижению поверхности гамма-лучами, их взаимодействие с атмосферой создает частицы сверхвысокой энергии. Эти частицы движутся быстрее скорости света в воздухе и в результате испускают вспышку так называемого черенковского излучения — похожего на звуковой удар, создаваемый сверхзвуковым самолетом. CTAO будет улавливать эти вспышки, определять их направление и прослеживать каждый гамма-луч до его космического источника. Астрономы надеются, что это позволит им разгадать некоторые из "вечных загадок" астрофизики.

Напомним, на Энцеладе, спутнике Сатурна, который считают одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни, наблюдают гейзеры. Они долгое время считались доказательством наличия подземного океана, но новое исследование ставит эту теорию под сомнение.

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