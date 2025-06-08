Самая опасная птица планеты: кто она и опасна ли для человека

Казуар / © pixabay.com

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Когда речь идет о самых агрессивных птицах, многие представляют страуса — могучего и быстрого, но на самом деле настоящим королем ужаса является казуар. Этот великан, похожий на реликт древних времен, не просто выглядит угрожающе — он действительно может быть смертельно опасным.

Об этом сообщило издание T4.

Почему казуар так опасен?

Смертоносные когти — На лапах казуара есть 12-сантиметровые когти, способные распороть животное (или человека) одним ударом. Скорость и сила — Он бегает до 50 км/ч, прыгает на 1,5 метра и без колебаний атакует, если чувствует угрозу. Непредсказуемая агрессивность — Казуары невероятно территориальны. Даже случайный проход через их владения может спровоцировать нападение.

Лапа казуара. Фото: Сара Дэвис в X

В 2001 году казуар убил 16-летнего парня в Австралии после того, как тот попытался его отогнать. Другие случаи заканчивались тяжелыми травмами — порезами, пробитыми легкими и переломами.

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Птенчик казуара

Впрочем, как и многие дикие животные, казуары не агрессивны без причины — они действуют, руководствуясь инстинктом защиты себя и потомства. Но лучше держаться подальше от этих пернатых «динозавров». Потому что они не простят вторжения на свою территорию.

Напомним, открытие «темных звезд» объясняет одну из самых больших загадок Вселенной.