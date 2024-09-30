Самая ожидаемая комета года приблизится к Земле впервые за 80 тысяч лет

Комета, которую не видели более 80 000 лет, будет видна с Земли.

Об этом пишет Earth.

Речь идет о комете Tsuchinshan-ATLAS, также известной как комета C/2023 A3. Она совершает оборот вокруг Солнца, который длится 80 000 лет. Впервые комету, которая имеет вид пушистого шара с тянущимся за ней хвостом, можно было наблюдать 27 сентября. Но ученые предупреждают, что она также будет видна к восходу солнца 2 октября.

Комету можно будет наблюдать невооруженным глазом. Чтобы лучше рассмотреть комету, следует использовать бинокль или небольшой телескоп – это поможет рассмотреть больше деталей в структуре хвоста кометы.

Эксперты отмечают, что если все сложится удачно и комета C/2023 А3 переживет путешествие вокруг Солнца, ее можно будет увидеть невооруженным глазом в следующий раз, когда она приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Вероятно, лучшая видимость будет в период с 12 по 20 октября.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 октября, жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение. Полное затмение смогут наблюдать жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.

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