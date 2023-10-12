Самки лягушек инсценируют свою смерть, чтобы избежать секса: исследование

Также они используют и другие маневры уклонения.

Новое исследование показало, что самки лягушек инсценируют свою смерть во избежание сексуальных контактов.

Об этом пишет nypost.com.

Эксперты ранее считали, что лягушки не способны отражать нежелательное внимание самцов – в форме устрашения, преследования и даже принуждения к сексу – что потенциально может привести к физической привязанности самцов лягушек к самкам, которая называется амплексингом.

Ученые отметили, что такое брачное поведение может привести к смерти самок лягушек.

Но, к удивлению исследователей из Музея естественной истории Берлина, у самок есть тактика бегства.

Также читайте Могли отравить мышьяком: подробности массовой гибели животных в экопарке под Харьковом

В исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, использовались видеозаписи для наблюдения за спариванием обычных лягушек, когда одного самца и двух самок помещали в коробку.

Из 54 самок 33% притворились мертвыми. Такое поведение обычно является тактикой выживания, позволяющей избежать нападения хищников в животном мире, но ранее сообщалось лишь о членистоногих или других амфибиях, говорят исследователи.

Тоническая недвижимость чаще всего наблюдалась в сочетании с вращением тела (83% попыток) и вокализацией хрюканья и писка или "криками освобождения", которые издавали 48%.

Исследователи отметили, что более мелкие лягушки, как правило, пробовали все три маневры уклонения – возможно, из-за повышенного стресса из-за отсутствия опыта спаривания – и, пожалуй, были более успешными мастерами побега, чем большие амфибии.

В конце концов, 25 самок лягушек успешно вырвались из мучений страсти.

Также читайте Как у кошек образуется мурлыканье: ученые исследовали и пришли к интересному выводу

Хотя ученым казалось, что такое поведение является механизмом бегства, они отметили, что повороты тела могут свидетельствовать о том, что лягушки проверяют силу своего партнера по спариванию и предотвращают роковой "брачный клубок", когда несколько самцов лягушек прикрепляются к одной самке.

Ученые отметили, что предстоящие исследования должны иметь больший размер выборки и больше самцов, представленных каждой паре самок.

Напомним, в США за один день погибла тысяча птиц. Почти 1000 мигрировавших певческих птиц погибли, врезавшись в окна выставочного зала в Чикаго.

Читайте также: