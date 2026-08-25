Самое безопасное место на планете: ученые назвали единственную страну, где можно спрятаться от конца света

Автономное поселение для выживания после глобальной катастрофы / © Фото из открытых источников

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Немецкие ученые провели масштабный анализ научной литературы о выживании человечества во время глобальных катастроф и определили самые безопасные для убежища страны. По результатам этого исследования лучшие шансы на спасение от мировых кризисов у Австралии благодаря своей географической изоляции, продовольственной безопасности и развитой инфраструктуре.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Global Challenges.

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Три типа глобальных угроз

Исследователи разделяют все глобальные катастрофические риски на три основные категории. Первая из них охватывает сценарии внезапного уменьшения солнечного света. Они возникают из-за масштабных извержений вулканов, ядерной зимы или пылевых облаков от падения астероидов.

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Вторая категория касается глобальной потери инфраструктуры, разрушающей системы электроснабжения, транспорта и производства пищи. Это происходит вследствие мощных геомагнитных бурь, кибератак или применения электромагнитного оружия.

Третий вид угроз составляют глобальные биологические опасности. Масштабные пандемии вызывают массовые жертвы и полностью парализуют общество.

Почему эксперты выбрали Австралию

Анализ показал, что ни одно место на планете не имеет абсолютной защиты от всех видов глобальных катастроф одновременно. Однако эксперты чаще всего определяют именно Австралию как наиболее устойчивую страну для различных угроз. Это государство имеет ряд критических преимуществ для выживания:

расположена на большом острове, что позволяет ей легче изолироваться от внешнего мира;

производит огромное количество продуктов питания;

владеет большим внутренним промышленным и горнодобывающим сектором;

является богатым государством с относительно стабильной демократией.

Несмотря на эти сильные стороны, Австралия все же остается уязвимой к определенным опасностям. Она существенно зависит от международной торговли для бесперебойных поставок горючего, медикаментов и удобрений.

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Другие страны-кандидаты и их слабые места

Кроме Австралии высокий уровень устойчивости к катастрофам демонстрируют Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. Как сообщает ScienceAlert, эти структурно-крепкие государства могли бы стать своеобразными опорными пунктами для поддержки глобальных усилий по восстановлению. Они способны разместить на своей территории мировые запасы продовольствия и семена.

Эти страны также могут стать штаб-квартирами для международного реагирования на катастрофы. В то же время, ученые предупреждают о наличии слабых мест даже у таких защищенных государств.

«У всех упомянутых стран, кроме Швейцарии, есть длинные береговые линии, которые рискуют принять удар цунами из-за падения космического объекта», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, большинство из этих стран рискует испытать разрушительное влияние от извержения вулканов в Юго-Восточной Азии или Южной Америке. Все они слишком сильно зависят от мировой торговли.

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Напомним, ученый сделал ужасный прогноз о точной дате конца света . Австрийский физик еще в 1960-х годах высчитал точный день апокалипсиса из-за перенаселения планеты, однако современные демографы успокаивают его страшный прогноз.

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