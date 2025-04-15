Самое большое наводнение в истории образовало море: исследование ученых

Наводнение / © Pixabay

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Около 5 млн лет назад вода из Атлантического океана прорвалась через современный Гибралтарский пролив. По одной из теорий, она стремительно ринулась вниз по километровому склону в тогда почти высохшее Средиземное море, заполнив его в считанные месяцы. Объем воды в пиковый момент был в тысячу раз больше, чем сегодняшний поток Амазонки.

Об этом сообщает Sciencealert.

Это явление, известное как Занклейский мегапотоп, могло стать самым большим единичным наводнением в истории Земли. Хотя часть ученых до сих пор ставит эту теорию под вопрос, новые исследования дают ей дополнительные аргументы.

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Еще в XIX в. геологи обратили внимание на обширные отложения соли на дне Средиземного моря. В 1970-х годах бурение подтвердило, что около 6 млн лет назад море почти полностью высохло — этот период получил название Мессинский соленосный кризис.

Средиземное море превратилось в сухую впадину с несколькими солоноватыми озерами, периодически питавшимися реками. Впоследствии, когда вода снова прорвалась в регион, она восстановила морскую среду, но уже с большими изменениями — менее 11% морских видов пережили этот кризис.

В новом исследовании ученые, в частности Мальты и Италии, проанализировали геоморфологию района Сицилийского порога — подводной возвышенности между Африкой и Италией, разделяющей западное и восточное Средиземное море. На юге Сицилии они обнаружили сглаженные холмы и глубокие эрозионные желоба — похожие на возникшие в США после прорыва ледникового озера Миссула. В разрезах этих холмов были обнаружены обломки скал, которые могли быть перенесены потоком мощной воды более 5 млн лет назад.

Компьютерная модель показала, что вода могла двигаться со скоростью до 115 км/ч, образуя холмы и вымоины глубиной более 40 м. Всего на одном участке Сицилийского порога поток составлял до 13 млн куб. м воды в секунду — в 65 раз больше, чем современная Амазонка.

Это лишь часть того объема, который сначала хлынул через Гибралтар, а затем к восточной части моря близ Сицилии. Если эта гипотеза полностью подтвердится, то Занклейский мегапотоп останется уникальным катастрофическим эпизодом в истории планеты.

Кстати, исследователи выяснили, что написанная более 2100 лет назад Книга Юбилеев содержит новое, более сверхъестественное объяснение событий Великого потопа, отличающееся от классического описания в Библии.