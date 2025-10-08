Самое экстремальное событие на Земле: как Красное море высохло и вновь наполнилось

Красное море.

Реклама

Новое исследование морского дна Красного моря выявило, что около 6,2 миллиона лет назад этот водоем пережил одно из самых экстремальных экологических событий на планете. Она полностью высохла, превратившись в сухую соленую пустыню. Спустя 640 тысяч лет опустошение гигантское наводнение из Индийского океана восстановило морские условия, вновь превратив пустыню в водный путь.

Об этом пишет Live Science.

Когда море превратилось в пустыню

Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) изучили слои отложений и соли под дном Красного моря, чтобы воспроизвести его древнюю историю. Ученые установили, что перед полным высыханием Красное море пережило так называемый «кризис солености», который длился примерно 640 тысяч лет.

Реклама

Это явление было вызвано падением уровня моря и ростом концентрации соли. Следствием стало отложение соляных залежей глубиной до 2 километров в некоторых местах, что привело к массовой гибели морской жизни. Путем анализа радиоактивного стронция и микрофосилий (пропавших в этот период) удалось точно датировать событие. Находки согласовываются с обнаруженной «аномалией» по всему морскому дну – местом, где наклоненные слои осадочных пород внезапно перекрываются горизонтальным слоем, что указывает на полное высыхание бассейна.

«Наши выводы показывают, что бассейн Красного моря фиксирует одно из самых экстремальных экологических событий на Земле, когда он полностью высох, а затем внезапно был вновь затоплен около 6,2 миллиона лет назад», — заявила ведущий автор исследования Тигана Пенса, исследовательница из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы.

Катастрофическое наводнение из Индийского океана

Бесплодный период сухого, соленого дна закончился грандиозным наводнением из Индийского океана. Ученые считают, что вода вернулась после того, как Индийский океан прорвал вулканический хребет, известный как Ханишское поднятие, отделявшее Красное море от Аденского залива.

Этот процесс, вероятно, произошел очень быстро — менее чем за 100 тысяч лет. Поток воды был настолько мощным, что, по предположению исследователей, он мог «прорыть» на дне моря подводный каньон протяженностью около 320 километров и шириной 8 километров, простирающийся от Аденского залива до Красного моря до сегодняшнего дня. Именно это катастрофическое наводнение восстановило морские условия и установило связь Красного моря с Индийским океаном, о чем свидетельствует возврат ископаемых остатков морских существ, таких как брюхоногие и двустворчатые моллюски.

Реклама

Напомним, берега Красного моря становятся розовыми . В частности, такое потрясающее явление можно наблюдать весной на берегу бухты Акаба в Израиле. Побережье там приобретает розовый цвет через миллионы крошечных ракообразных.