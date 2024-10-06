Самое экстремальное звездное скопление Млечного Пути: ЕКА показало фантастический снимок

Если бы Солнечная система находилась в центре скопления Westerlund 1, наше небо было бы усеяно сотнями звезд, таких же больших и ярких, как полная Луна.

Новый снимок рассеянного звездного скопления Westerlund 1 стал лучшей фотографией сентября, сделанной космическим телескопом "Джеймс Уэбб". Это скопление звезд расположено примерно в 12 000 световых лет от нас в южном созвездии Ara (Жертвенник) и известно астрономам с 1961 года.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

"Westerlund 1 — это несравненная естественная лаборатория для изучения экстремальной звездной физики, помогающая астрономам выяснить, как живут и умирают самые массивные звезды в нашей Галактике", – отметили в ЕКА.

Астрономы отмечают, что уникальной особенностью Westerlund 1 является его большая, плотная и разнообразная популяция массивных звезд, которая не имеет известных аналогов в галактике Млечный Путь с точки зрения количества звезд и разнообразия их спектральных типов и фаз эволюции. Все звезды, идентифицированные в этом скоплении, являются развитыми и очень массивными, охватывая весь спектр звездных классификаций, включая звезды Вольфа-Райе, сверхгиганты, желтые гипергиганты и самые яркие голубые пульсары.

Поскольку такие звезды имеют довольно короткую жизнь, скопление Westerlund 1 считается "новорожденным" в космических временных масштабах. Астрономы оценивают его возраст между 3,5 и 5 миллионами лет. По прогнозам ученых, в будущем "Вестерлунд 1", вероятно, эволюционирует из рассеянного скопления в шаровое – почти сферическое, плотно упакованное скопление старых звезд, связанных вместе гравитацией.

Westerlund 1 — впечатляющий пример суперзвездного скопления в галактике Млечный Путь. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA / Фото: NASA

Сейчас в нашей галактике ежегодно появляется всего лишь несколько новых звезд, но около 10 млрд лет назад в Млечном Пути был "пик рождаемости". Тогда каждый год появлялись десятки и даже сотни звезд, но с течением времени этот процесс постепенно замедлился.

"Westerlund 1 — впечатляющий пример суперзвездного скопления: оно содержит сотни очень массивных звезд, некоторые из которых сияют с яркостью почти в миллион Солнц, а другие в две тысячи раз больше Солнца (такие же большие, как орбита Сатурна). Действительно, если бы Солнечная система находилась в центре этого замечательного скопления, наше небо было бы полно сотен звезд, таких же больших и ярких, как полная Луна", – пишет ЕКА.

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Астрономы считают, что "Вестерлунд 1" – это самое массивное и компактное молодое скопление звезд, когда-либо обнаруженное в галактике Млечный Путь. Общая масса этого экстремального звездного скопления составляет от 50 000 до 100 000 масс Солнца, но все его звезды расположены в области размером менее шести световых лет в поперечнике.

Кроме того, это самое большое из оставшихся суперзвездных скоплений в нашей галактике и самое близкое к Земле. Эти качества делают Westerlund 1 прекрасной целью для изучения влияния среды суперзвездного скопления на процесс формирования звезд и планет, а также на эволюцию звезд в широком диапазоне масс.

Напомним, телескоп "Хаббл" сделал удивительное фото процесса формирования предпланетной туманности. На этом снимке изображена одна из самых совершенных геометрических форм, созданных в космосе.

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