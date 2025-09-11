Самое милое ядовитое млекопитающее: почему укус утконоса считают самым болезненным в мире

Утконос. Фото Charles J. Sharp/CC BY-SA 4.0

Утконос — одно из самых удивительных животных планеты. Несмотря на свой забавный вид, именно он признан самым ядовитым млекопитающим, а его укус исследователи называют самым болезненным среди всех известных в природе.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Хотя яд утконоса и не смертелен для человека, он причиняет чрезвычайно сильную боль. Известны случаи, когда пострадавшие страдали неделями. Так, в 1992 году австралийский рыбак после укуса сравнил боль с ощущениями от осколочного ранения. Даже морфин не облегчал его состояние, и на полное восстановление понадобилось несколько недель.

Современные наблюдения подтверждают, что подобные раны могут инфицироваться и повреждать ткани от шпоры, которой самец вводит токсин. Врачи даже зафиксировали случай заражения неизвестными бактериями.

Утконосы обитают в восточной Австралии и на Тасмании. Они относятся к редким однопроходным — млекопитающим, которые откладывают яйца вместо живорождения. Их необычная внешность — клюв как у утки, хвост как у бобра и лапы как у выдры — когда-то заставила европейских ученых сомневаться, что это настоящее животное.

Все утконосы рождаются со шпорами на задних лапах, но только самцы используют их для введения яда. Специальные железы, вырабатывающие токсин, активизируются в сезон размножения. Исследования показывают: яд состоит из 19 групп пептидов, а его гены имеют общие черты с ядовитыми рыбами, рептилиями, пауками и морскими существами.

Напомним, в австралийских водах обитает актиния дофлейния, яд которой вызывает сильную боль и судороги. Именно из-за нее местные плавают в колготках.