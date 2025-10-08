Течение (иллюстративное фото) / © Pexels

Реклама

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) — которое в пять раз сильнее Гольфстрима и является ключевым регулятором климата, двигается сейчас втрое медленнее, чем 130 тысяч лет назад. Об этом предупреждают ученые Боннского университета. Они отмечают, что это изменение может иметь серьезные последствия для всей планеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Катастрофические последствия замедления

АЦТ огибает Антарктиду. Она соединяет все основные океаны и выполняет критически важную функцию — перенос тепла, растворенного углерода и питательных веществ.

Реклама

Если этот «двигатель» сломается, последствия могут быть катастрофическими для планеты:

Ускоренное глобальное потепление: уменьшится способность океана функционировать как поглотитель углерода. Изменение климата: увеличится изменчивость климата и количество экстремальных погодных условий в определенных регионах. Экологические нарушения: ослабление течения-барьера позволит теплой воде и инвазивным видам проникать в Антарктику, что чревато для популяций рыб.

Природные и антропогенные факторы

Исследователи Боннского университета проанализировали образцы осадка из моря Скотия, чтобы определить, как изменялась скорость АЦТ за последние 160 000 лет.

Ученые предполагают, что большая часть исторических перемен (включая более быстрое движение 130 000 лет назад) может объясняться естественными циклами, связанными с изменениями орбиты Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Эти циклы влияют на интенсивность солнечного излучения и, соответственно, на силу западных ветров, движущих течение.

Моделирование, проведенное в Австралии, показало, что антропогенное изменение климата усугубляет этот негативный тренд. Исследователи обнаружили, что человеческая деятельность приведет к дополнительному замедлению АЦТ еще на 20% к 2050 году.

Реклама

Читайте также Гигантская бирюзовая аномалия в водах возле Австралии поразила ученых

Лед тает — течение тормозит

Вопреки предыдущим предположениям, что потепление ускорит течение, симуляции доказали обратное. Когда антарктический шельфовый лед тает, он сбрасывает множество холодной пресной воды в океаны.

Эта пресная вода заполняет океанские глубины и противодействует последствиям потепления, что приводит к замедлению течений. Если этот процесс будет продолжаться, теплая вода скорее достигнет антарктического морского льда, создавая самоусиливающийся эффект таяния и последующего замедления.

Это может привести к ускоренному повышению уровня моря, что чревато катастрофическими последствиями для 230 миллионов человек, живущих у побережья. Аналогичные процессы уже наблюдаются в Атлантическом океане, где Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) ослабевает из-за таяния арктического льда.

Напомним, в самых темных уголках Мирового океана, где солнечные лучи не пробиваются даже на метр, живое создание, которое многие называют самым безобразным на Земле.

Реклама

Также ученые выяснили, что экстремальные волны тепла в океане, подобные июньскому событию 2023 года, будут происходить все чаще. Исследование показало: такие явления больше нельзя считать «неожиданными».