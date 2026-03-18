Самое смердящее место во Вселенной: астрономы открыли уникальный мир

Экзопланета. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили уникальную экзопланету, которая не вписывается ни в одну известную классификацию. Этот далекий мир, расположенный на расстоянии около тридцати пяти световых лет от Земли, претендует на звание самого мерзкого места в известной нам части галактики.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном издании Nature Astronomy.

Экзопланета под названием L 98-59 d была открыта еще в 2019 году. Ученым было известно, что ее масса примерно вдвое превышает массу Земли, и она вращается вокруг небольшой прохладной звезды вместе с четырьмя другими космическими телами.

Но лишь недавние глубокие анализы ее газовой оболочки раскрыли ее истинную природу. Ученые обнаружили там аномально высокую концентрацию диоксида серы и других серосодержащих газов.

Благодаря сложному компьютерному моделированию эволюции планеты в течение последних пяти миллиардов лет, исследователи выяснили, что мантия L 98-59 d представляет собой расплавленный силикат, который образует глобальный магматический океан глубиной в тысячи километров

Под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения от материнской звезды происходят непрерывные химические реакции между раскаленными недрами и газовой оболочкой.

Магматический океан действует как гигантский резервуар, постоянно высвобождающий серу в верхние слои атмосферы. Такой процесс должен создавать устойчивую и невероятно интенсивную химическую вонь, которая на Земле чаще всего ассоциируется с испорченными яйцами.

Исследование установило, что L 98-59 d является первым признанным представителем совершенно нового класса планет — богатых газом серных расплавленных миров.

Астрофизики предполагают, что в начале своего существования эта планета была значительно большим субнептуном. Обычно подобные космические тела со временем полностью теряют свою первичную атмосферу из-за жесткой радиации материнской звезды. Однако именно наличие бескрайнего океана раскаленной магмы помогло L 98-59 d удержать плотную, богатую водородом газовую оболочку, постоянно подпитывая ее летучими сернистыми соединениями.

«Это открытие убедительно свидетельствует о том, что категории, которые астрономы сейчас используют для описания малых планет, могут быть слишком упрощенными. Хотя эта расплавленная планета вряд ли способна поддерживать биологическую жизнь, она ярко отражает огромное разнообразие миров, существующих за пределами нашей Солнечной системы» — отметил ведущий автор исследования, ученый физического факультета Оксфордского университета Гаррисон Николлс.

