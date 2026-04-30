Самое смертоносное озеро в мире: адский водоем превращает животных в “камни”

Озеро Натрон в Танзании смертельно опасно для большинства живых существ на Земле / © Getty Images

В Танзании расположено уникальное гиперсоленое озеро Натрон, вода в котором прогревается до 60 градусов Цельсия и имеет экстремально высокий уровень щелочности. Большинство птиц и мелких животных, попадающих в этот водоем, погибают и со временем превращаются в жуткие «камни».

О деталях этого опасного природного явления рассказывает IFL Science. Отмечается, что невероятная агрессивность водоема связана со специфической вулканической активностью в этом засушливом регионе.

Смертельный химический коктейль

Озеро Натрон питается только одной рекой и более чем двумя десятками горячих источников. Они несут смесь солей от соседнего вулкана Ол Доиньо Ленгай, расположенного в 20 километрах. Из-за очень засушливого климата вода быстро испаряется, оставляя гиперсоленую жидкость с уровнем pH, что иногда достигает 12 единиц.

Такие показатели делают воду столь же едкой, как концентрированный бытовой отбеливатель. Даже кратковременный контакт с этой жидкостью может вызвать серьезные химические и термические ожоги третьей степени за считанные секунды. Кроме того, глубина озера не превышает трех метров, что позволяет ему невероятно сильно прогреваться под экваториальным солнцем.

Никто никогда не стал бы плавать в этом. Это было бы полным безумием», — предупредил фотограф Ник Брандт, исследовавший эту местность.

Иллюзия и процесс мумификации

Несмотря на опасность, озеро привлекает фламинго, для которых эта территория является единственным регулярным местом размножения в Восточной Африке. Однако другие перелетные птицы часто становятся жертвами совершенно гладкой поверхности воды. Они путают отражение неба с реальностью и на большой скорости просто врезаются в смертоносный водоем.

Тела погибших животных не превращаются в настоящие камни сразу, как утверждают местные мифы об озере Медузы (в память о древнегреческом чудовище Медузу Горгона). На самом деле, смесь солей, известная как натрон, извлекает из них всю влагу и жир, сохраняя при этом остатки перьев и плоти.

Впоследствии минеральные отложения скапливаются вокруг полых останков животных, создавая абсолютную иллюзию окаменения. Именно этот естественный процесс десикации когда-то целенаправленно использовали древние египтяне для сохранения тел своих умерших.

Напомним, другое африканское озеро Нйос однажды убило 1800 человек за ночь. Эта загадочная гибель людей месяцами ставила ученых в тупик, пока они не обнаружили смертоносную тайну, спрятанную на самом дне водоема.

