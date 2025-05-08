Самое загадочное место на планете: 99,999% глубин океана остаются неисследованными

Тихий океан. / © Associated Press

Реклама

Мировой океан, покрывающий более 70% поверхности Земли, до сих пор остается почти неизведанным. По новым данным, только 0,001% глубин океана люди хотя бы наблюдали непосредственно.

Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на новое исследование.

Недоступные глубины

Глубины океана — то есть все участки глубже 200 метров — охватывают примерно 66% площади нашей планеты. Именно эти районы остаются наименее исследованными: из более 300 миллионов км² дна Мирового океана на сегодняшний день визуально зафиксировано лишь до 3 823 км² — это менее 0,001%.

Реклама

Большинство подводных экспедиций сосредоточены у побережий Японии, США и Новой Зеландии, а в общей сложности 97% данных предоставили только пять стран — США, Япония, Новая Зеландия, Франция и Германия.

Почему это проблема

Неисследованные глубины – не просто «белое пятно» на карте. Они критически важны для:

понимание процессов климата и производства кислорода;

навигации и безопасности морских перевозок;

исследований новых молекул для медицины;

охраны морского биоразнообразия;

оценки углеродного цикла Земли

Как все изменить

Проект Seabed 2030 имеет целью картировать все дно океана к концу десятилетия. Но нынешние темпы — всего 3 км в год. При таком уровне прогресса на полное изучение понадобится более 100 тысяч лет. Ученые говорят: без автоматизации и новых подходов эта задача останется недостижимой.

"Это увлекательный и крайне важный вызов для человечества", - говорит исследователь Виктор Весково.

Реклама