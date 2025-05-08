- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Самое загадочное место на планете: 99,999% глубин океана остаются неисследованными
Глубины Мирового океана по-прежнему остаются почти неисследованными. Ученые объяснили, почему это чревато безопасностью, климатом и будущим планеты.
Мировой океан, покрывающий более 70% поверхности Земли, до сих пор остается почти неизведанным. По новым данным, только 0,001% глубин океана люди хотя бы наблюдали непосредственно.
Об этом сообщает IFLScience со ссылкой на новое исследование.
Недоступные глубины
Глубины океана — то есть все участки глубже 200 метров — охватывают примерно 66% площади нашей планеты. Именно эти районы остаются наименее исследованными: из более 300 миллионов км² дна Мирового океана на сегодняшний день визуально зафиксировано лишь до 3 823 км² — это менее 0,001%.
Большинство подводных экспедиций сосредоточены у побережий Японии, США и Новой Зеландии, а в общей сложности 97% данных предоставили только пять стран — США, Япония, Новая Зеландия, Франция и Германия.
Почему это проблема
Неисследованные глубины – не просто «белое пятно» на карте. Они критически важны для:
понимание процессов климата и производства кислорода;
навигации и безопасности морских перевозок;
исследований новых молекул для медицины;
охраны морского биоразнообразия;
оценки углеродного цикла Земли
Как все изменить
Проект Seabed 2030 имеет целью картировать все дно океана к концу десятилетия. Но нынешние темпы — всего 3 км в год. При таком уровне прогресса на полное изучение понадобится более 100 тысяч лет. Ученые говорят: без автоматизации и новых подходов эта задача останется недостижимой.
"Это увлекательный и крайне важный вызов для человечества", - говорит исследователь Виктор Весково.