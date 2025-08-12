Самое зрелищное астрономическое событие года: где и когда наблюдать пик звездопада Персеиды

Пик звездопада Персеиды наступит в ночь на 13 августа / © National Geographic

Если вы любите наблюдать за звездным небом, сегодня следует не сводить с него глаз. Ведь в ночь на среду, 13 августа, метеорный поток Персеиды достигнет своего потрясающего пика, и это зрелищное событие точно нельзя пропустить.

Об этом пишет Daily Mail.

Во время пикового момента внимательные наблюдатели смогут увидеть до 150 «огненных шаров» каждый час. А лучшая новость состоит в том, что для этого не понадобится специальное оборудование, а только темное место и немного терпения.

Как лучше наблюдать за звездопадом

Хотя метеорный поток Персеиды может быть чрезвычайно зрелищным, некоторые более мелкие метеоры могут быть тусклыми и их трудно разглядеть.

«Найдите темное место, как можно дальше от уличных фонарей или городского сияния, лучше подойдет сельская местность или парк с открытым видом на небо», — посоветовал доктор Шьям Баладжи из Королевского колледжа Лондона.

Также очень важно дать глазам полностью адаптироваться к темноте, что позволит увидеть даже самые маленькие звезды. Доктор Баладжи советует не менее 20–30 минут не пользоваться фонариком и не смотреть в телефон, так как это мешает настроиться ночному зрению.

Поток обычно становится зрелищнее ближе к полуночи, когда небо становится темнее, так что если вы хотите получить лучший опыт, приготовьтесь ждать до поздней ночи. Когда вы будете готовы, просто лягте, расслабьтесь и смотрите вверх.

Лучшим местом для наблюдения является созвездие Персея, откуда, кажется, вылетают метеоры. Чтобы его найти, нужно посмотреть на северо-восток. Если вы не можете найти его, ориентируйтесь на яркое созвездие Кассиопея, имеющее форму буквы «W» или «M».

Из-за высокой скорости метеоров использование бинокля или телескопа не имеет смысла, лучше наблюдать невооруженным глазом.

Что такое метеорный дождь Персеиды

Точное время, когда появились Персеиды, неизвестно, но первые записи о них были сделаны еще в древнем Китае почти 2000 лет назад. Как и все метеоры, «огненные шары» метеорного потока Персеиды – это мелкие частицы пыли и камней, попадающие в атмосферу Земли. Они врезаются в атмосферу со скоростью около 59 километров в секунду и сгорают в считанные секунды.

«Сам поток – это столкновение Земли со следом пылевых обломков кометы Свифта-Туттля», – объяснил доктор Эдвард Блумер, старший астроном Королевской обсерватории в Гринвиче.

Эта комета имеет длинную 133-летнюю орбиту вокруг Солнца, поэтому Земля ежегодно в одно и тоже время проходит сквозь облако ее обломков.

«Поскольку мы врезаемся в нее каждый год одинаково, метеоры излучаются с одной и той же части неба», — добавил доктор Блумер.

